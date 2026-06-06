Le coup de pression reçu par Paul Seixas avant le Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, Paul Seixas prendra le départ de son premier Tour de France. Avant cette échéance, le Français disputera à partir de ce dimanche le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement appelé Dauphiné. Alors que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ne seront pas là, Seixas est clairement attendu au tournant pour jouer le podium.

Dans quelle forme est Paul Seixas à un mois du départ du Tour de France ? On aura quelques réponses à partir de ce dimanche. En effet, le Français de 19 ans va disputer le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, répétition générale pour beaucoup avant de s’élancer sur la Grande Boucle. Le phénomène de la Décathlon CMA CGM y sera et en l’absence de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, on attend clairement de lui qu’il joue les premiers rôles. Stephen Brun a en tout cas mis la pression sur Seixas avant le départ du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

« Moi je ne l’attends pas en deçà de la 3ème place Paul Seixas » « Ce qu’on entend de Paul Seixas en 2026, tous les plus grands coureurs nous disent que c’est le 3ème meilleur coureur du monde derrière Pogacar et Vingegaard. Les deux garçons ne sont pas là. Donc moi, j’aurais tendance à dire oui j’espère une victoire de Paul Seixas parce que tous les garçons qui seront alignés sur ce Duaphiné sont des garçons qui sont aussi en préparation pour le Tour de France. Seixas va être bien épaulé, l’année dernière, il fait cette course et finit 8ème à 8 minutes de Pogacar. J’ose espérer que cette saison, avec sa progression, sans Pogacar, et son statut, qu’il le gagne ou a minima qu’il fasse un podium. Mais moi je ne l’attends pas en deçà de la 3ème place Paul Seixas », a ainsi lâché le chroniqueur au micro de RMC lors de l’émission du Super Moscato Show.