Lamine Yamal : Patrice Evra lui aurait fait vivre un calvaire, «je l'aurais mangé tout cru»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme l’un si ce n’est le meilleur joueur du monde à seulement 18 ans, Lamine Yamal s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde. Si l’ailier du FC Barcelone a fait mal à beaucoup de défenseurs, Patrice Evra lui, estime qu’à son prime, il aurait pu arrêter le feu follet catalan sans problème.

Blessé en fin de saison avec le FC Barcelone, Lamine Yamal espère réaliser une grosse Coupe du Monde avec l’Espagne. Deuxième du Ballon d’Or 2025, le phénomène du Barça est voué à une immense carrière. A seulement 18 ans, Lamine Yamal est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde. Si l’ailier droit n’a pas encore réussi à remporter la Ligue des Champions en Catalogne, ce dernier a fait du mal à de nombreux défenseurs dans le monde. Cependant, cela n’empêche pas Patrice Evra de penser qu’il serait en capacité de stopper le numéro 10 du Barça à son prime.

« J’aurais mangé Lamine Yamal tout cru dans un duel en un contre un » « J’aurais mangé Lamine Yamal tout cru dans un duel en un contre un ! Je suis désolé, Lamine, je t’aime mais… », a ainsi déclaré l’ancien latéral gauche de Manchester United au cours d’un entretien accordé à ESPN UK. Patrice Evra a également évoqué les cas de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo à titre d’exemple : « Demandez à Cristiano, demandez à Messi, demandez aux autres joueurs quand ils m’ont affronté, je ne suis pas un bon ami. »