Mercato - PSG : Après Kvaratskhelia, Arsenal fonce sur un autre Parisien ?

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été plutôt mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale va chercher à se renforcer. Mais dans le même temps, certains éléments de Luis Enrique attisent les intérêts de quelques cadors. Après Khvicha Kvaratskhelia, Arsenal s’attaquerait à un autre attaquant parisien sur le marché des transferts.

L’été devrait être animé du côté du PSG sur le mercato. Les dirigeants parisiens vont chercher à offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Mais certains éléments des Rouge-et-Bleu pourraient quitter le navire à l’issue de l’exercice 2025-2026. Khvicha Kvaratskhelia était notamment convoité par Arsenal ces derniers temps. L'international géorgien avait tapé dans l'oeil de l'équipe londonienne. Après avoir été recalés, les Gunners s’attaqueraient désormais à un autre attaquant du PSG sur le mercato.

Mercato - PSG : «Impossible», Paris reçoit une réponse cash pour une star de l’équipe de France https://t.co/8KktuzpU49 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Arsenal s'attaque à un autre attaquant du PSG D’après les informations de SportsBoom, Arsenal serait en effet intéressé par les services d’Ibrahim Mbaye. L’international sénégalais aurait tapé dans l’oeil du club de Premier League, qui l’aurait supervisé à plusieurs reprises cette saison. L’ailier de 18 ans pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure à l’étranger, lui qui a un peu disparu dans la rotation établie par Luis Enrique au PSG depuis son retour de la CAN 2025.