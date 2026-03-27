Mercato - PSG : Kvaratskhelia a déjà donné sa réponse à Arsenal ?

Bien qu'il soit l'un des hommes de base de Luis Enrique au PSG, Khvicha Kvaratskhelia suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Arsenal. Toutefois, l'international géorgien a peut-être déjà donné sa réponse aux Gunners par le biais de l'un de ses amis.
Depuis qu'il est arrivé au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a confirmé qu'il était un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Par conséquent, ses performances ne passent pas inaperçues sur le mercato et selon la presse anglais, Arsenal serait notamment intéressé par l'international géorgien. Cependant, il y a quelques jours, son ami et ex-coéquipier à Naples Cyril Ngonge assurait que Kvaratskhelia était heureux au PSG.
Kvaratskhelia suivi par Arsenal ?
« Il adore son coach (Luis Enrique). Qui essaie de faire ressortir ses qualités. Mais Khvicha, il vient d'avoir 25 ans, on va en voir beaucoup plus à l'avenir (...) Les gens ne le connaissent pas bien mais Khvitcha, c'est quelqu'un de très casanier. Il est très famille. Il ne sort pas beaucoup. Je lui ai posé la question de savoir s'il avait envie de rester à Paris longtemps, il m'a dit, dans un sourire : "Je ne bouge pas." Mais Khvitcha, vous le sentez quand il n'est pas bien. À Naples, les derniers mois, c'était difficile. Là, je le sens épanoui. Je sais qu'il est bien », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'assurer que son positionnement sur le terrain n'était absolument pas un problème.
Il a déjà tranché pour son avenir ?
« C'est une analyse normale. Les droitiers aiment rentrer sur leur pied. Et inversement. Mais tu es dans un club où tu as (Ousmane) Dembélé, (Désiré) Doué, (Bradley) Barcola, Lee Kang-in... Tous aimeraient être sur le pied inversé sans doute. Mais il y a un coach qui doit trouver un équilibre. C'est vrai qu'il serait peut-être plus efficace à gauche mais c'est le prix à payer dans un grand club. Tu as un vestiaire de "world class" où chacun doit se sentir bien et le coach doit prendre des décisions. Et ça, Kvitcha le respecte », ajoutait Cyril Ngonge.