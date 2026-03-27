Mercato - PSG : Kvaratskhelia a déjà donné sa réponse à Arsenal ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit l'un des hommes de base de Luis Enrique au PSG, Khvicha Kvaratskhelia suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Arsenal. Toutefois, l'international géorgien a peut-être déjà donné sa réponse aux Gunners par le biais de l'un de ses amis.

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a confirmé qu'il était un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Par conséquent, ses performances ne passent pas inaperçues sur le mercato et selon la presse anglais, Arsenal serait notamment intéressé par l'international géorgien. Cependant, il y a quelques jours, son ami et ex-coéquipier à Naples Cyril Ngonge assurait que Kvaratskhelia était heureux au PSG.

Arsenal have been investigating whether a deal for Kvaratshkelia is possible this summer - his camp are understood to be open to at least exploring optionshttps://t.co/ksJI62ce7K — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) March 25, 2026

Kvaratskhelia suivi par Arsenal ? « Il adore son coach (Luis Enrique). Qui essaie de faire ressortir ses qualités. Mais Khvicha, il vient d'avoir 25 ans, on va en voir beaucoup plus à l'avenir (...) Les gens ne le connaissent pas bien mais Khvitcha, c'est quelqu'un de très casanier. Il est très famille. Il ne sort pas beaucoup. Je lui ai posé la question de savoir s'il avait envie de rester à Paris longtemps, il m'a dit, dans un sourire : "Je ne bouge pas." Mais Khvitcha, vous le sentez quand il n'est pas bien. À Naples, les derniers mois, c'était difficile. Là, je le sens épanoui. Je sais qu'il est bien », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'assurer que son positionnement sur le terrain n'était absolument pas un problème.