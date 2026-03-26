Mercato - OM : Un buteur de Ligue 1 était disponible pour 16M€, «Marseille l’a refusé» pour un transfert historique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a réalisé le plus gros transfert de son histoire. En effet, le club phocéen s'est offert les services d'Igor Paixao, moyennant 35M€. Le Brésilien est ainsi arrivé en provenance du Feyenoord, mais voilà qu' à la place de celui-ci, l'OM aurait pu s'offrir un attaquant qui brille aujourd'hui en Ligue 1.

A chaque mercato, l'OM est très actif, que ce soit dans le sens des départs et surtout des arrivées. Ça a bien évidemment été le cas l'été dernier avec de nombreux transferts. Plusieurs joueurs ont alors posé leurs valises à Marseille et voilà qu'une arrivée a fait beaucoup parler étant donné son caractère historique. En effet, acheté pour 35M€ au Feyenoord, Igor Paixao est ainsi devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM.

Mercato - OM - Greenwood : Les informations de la presse marseillaise sur son prochain club https://t.co/VToe3SUkq8 — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Pablo Longoria n’a jamais répondu à son agent » A défaut d'Igor Paixao, l'OM aurait pu s'offrir un autre joueur offensif. Et ça aurait également pu être une très belle affaire. En effet, le club phocéen aurait ainsi pu faire venir un certain Joaquin Panichelli, qui empile aujourd'hui les buts avec Strasbourg. « Marseille l’a refusé en juin 2025. Pablo Longoria n’a jamais répondu à son agent alors qu’il était disponible à 16 millions d’euros. Ils ne l’ont pas pris au sérieux car il jouait en deuxième division espagnole et ont préféré miser 35 M€ sur Igor Paixao », a révélé une source à But Football Club.