Une star de Deschamps au PSG ? Le (très gros) dossier qui risque d’agiter l’Europe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’instar du Real Madrid, de Liverpool ou encore de Manchester City, le Paris Saint-Germain garderait un œil sur cet international français, qui ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Tout sauf une surprise au regard de ses prestations XXL, mais il ne sera pas simple d’aller le déloger.

Il ne lui aura pas fallu longtemps pour confirmer. Arrivé au Bayern Munich en provenance de Crystal Palace à l’été 2024 pour 60 millions d’euros, Michael Olise est devenu un titulaire indiscutable chez le géant bavarois, qui compte sur lui pour les années à venir. L’international français, qui totalise 16 buts et 27 passes décisives en 39 rencontres cette saison, ne manque pourtant pas de prétendants.

PSG - «C’est la Corée du Nord» : La situation qui laisse sous le choc ! https://t.co/ZAAUhZhGuh — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Le PSG aussi sur Michael Olise ? Selon RMC, Michael Olise est tout simplement sur la short-list de tous les mastodontes européens à la recherche d’un élément offensif. Cela pourrait justement être le cas du PSG, qui n’est pas encore parvenu à trouver un terrain d’entente avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pour leur prolongation. En décembre, le média allemand Kicker confirmait d’ailleurs l’intérêt parisien à l'égard de l’attaquant de 24 ans.