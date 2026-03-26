Une star de Deschamps au PSG ? Le (très gros) dossier qui risque d’agiter l’Europe !

A l’instar du Real Madrid, de Liverpool ou encore de Manchester City, le Paris Saint-Germain garderait un œil sur cet international français, qui ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Tout sauf une surprise au regard de ses prestations XXL, mais il ne sera pas simple d’aller le déloger.
Il ne lui aura pas fallu longtemps pour confirmer. Arrivé au Bayern Munich en provenance de Crystal Palace à l’été 2024 pour 60 millions d’euros, Michael Olise est devenu un titulaire indiscutable chez le géant bavarois, qui compte sur lui pour les années à venir. L’international français, qui totalise 16 buts et 27 passes décisives en 39 rencontres cette saison, ne manque pourtant pas de prétendants.
Le PSG aussi sur Michael Olise ?
Selon RMC, Michael Olise est tout simplement sur la short-list de tous les mastodontes européens à la recherche d’un élément offensif. Cela pourrait justement être le cas du PSG, qui n’est pas encore parvenu à trouver un terrain d’entente avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pour leur prolongation. En décembre, le média allemand Kicker confirmait d’ailleurs l’intérêt parisien à l'égard de l’attaquant de 24 ans.
Le Bayern Munich est catégorique
Mais c’est Liverpool qui semble aujourd’hui le plus intéressé par Michael Olise, ciblé pour remplacer Mohamed Salah à la fin de la saison selon RMC. Mais du côté du Bayern Munich, on ne veut rien savoir puisque l’international tricolore est jugé intransférable. La direction a d’ailleurs eu l’occasion de le rappeler cette semaine auprès de Bild. « Peu importe le club qui tente de le recruter, celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern », a confié Jan-Christian Dreesen, le président du directoire du géant bavarois. « On ne s’en préoccupe pas. Il est joueur du Bayern Munich et bénéficie ici de toutes les opportunités qu’un grand joueur peut espérer, a ajouté Max Eberl, le directeur sportif. Michael est sous contrat avec nous jusqu’en 2029, sans clause libératoire ; nous sommes sereins ». Les clubs intéressés sont prévenus.