PSG - «C’est la Corée du Nord» : La situation qui laisse sous le choc !

Pierrick Levallet

Le PSG est pris dans une sérieuse polémique en ce moment. Le club de la capitale souhaite alléger temporairement son calendrier afin de pouvoir aborder plus sereinement la double confrontation face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais un comportement en particulier n’a pas manqué de choquer un consultant.

Une demande du PSG fait jaser en ce moment. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale affronte Liverpool. Les Rouge-et-Bleu souhaitent aborder cette double confrontation sereinement et veulent donc alléger temporairement leur calendrier pour que leurs joueurs puissent souffler. Et de ce fait, les champions d’Europe 2025 ont déposé une requête auprès de la LFP.

«C’est la meilleure décision» : Le PSG sort du silence, les explications en pleine polémique https://t.co/sY87V4Taux — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«Je trouve ça hyper choquant» Le PSG a en effet demandé à reporter son match contre le RC Lens, prévu entre les rencontres aller et retour face à Liverpool. La Ligue va rendre son verdict ce jeudi. Et un comportement en particulier a choqué Jérôme Alonzo. « Ils n’ont pas le droit de dire non. Ce qui me choque, c’est que le PSG peut demander. Mais Lens n’a pas le droit de refuser. Mais c’est la Corée du Nord alors. On est dans un monde où on peut dire ‘excusez moi les gars, j’aimerais bien reporter le match - Oui, mais nous non’. Ce qui me choque, c’est que Lens n’ait pas le droit, parce que Paris demande mais Lens n’est pas consulté. Je trouve ça hyper choquant » a lancé l’ancien du PSG, désormais consultant pour La Chaîne L’Equipe, dans L’Equipe de Greg.