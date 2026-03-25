«C’est la meilleure décision» : Le PSG sort du silence, les explications en pleine polémique

Très critiqué cette saison, le Paris Saint-Germain s’est réveillé au meilleur moment, en se qualifiant haut la main pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais tout n’est pas parfait, puisque le club de la capitale se retrouve au cœur d’une petite polémique, pour une demande assez spéciale faite à la Ligue de football professionnelle.
Il y a quelques semaines, le FC Nantes avait accepté de reporter son match face au PSG, qui aurait dû avoir lieu entre le huitième aller et le huitième retour de Ligue des Champions, face à Chelsea. Ça s’est tellement bien passé que les Parisiens aimeraient répéter l’expérience à l’occasion des quarts, mais les choses ne se passent pas du tout pareil.
« La meilleure décision est de jouer à une autre date »
Car le RC Lens a clairement expliqué être contre le report de la rencontre qui doit l’opposer au PSG le 11 avril, et qui se tiendra entre le quart de finale aller et celui retour contre Liverpool. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi, le directeur sportif parisien a précisé sa position. « La meilleure décision est de jouer à une autre date. En même temps, il faut que je vous dise qu'on n'a rien contre Lens. Cela aurait la même chose avec une autre équipe » a assuré Luis Campos, au micro de RMC.
« Notre idée a toujours été de défendre pas seulement le PSG mais aussi le football français »
« La question est d'être en meilleure condition pour bien représenter la France en Europe, qui en a besoin » a poursuivi le directeur sportif du PSG. « Au début, on aurait aimé jouer la Ligue des Champions le mardi, puis le mercredi. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril (date de la catastrophe d'Hillsborough, ndlr), on a respecté l'histoire de Liverpool car c'est une date tragique pour le club. Notre idée a toujours été de défendre pas seulement le PSG mais aussi le football français dans le contexte actuel pour la cinquième position ».