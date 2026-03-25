«C’est la meilleure décision» : Le PSG sort du silence, les explications en pleine polémique

Axel Cornic

Très critiqué cette saison, le Paris Saint-Germain s’est réveillé au meilleur moment, en se qualifiant haut la main pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais tout n’est pas parfait, puisque le club de la capitale se retrouve au cœur d’une petite polémique, pour une demande assez spéciale faite à la Ligue de football professionnelle.

Il y a quelques semaines, le FC Nantes avait accepté de reporter son match face au PSG, qui aurait dû avoir lieu entre le huitième aller et le huitième retour de Ligue des Champions, face à Chelsea. Ça s’est tellement bien passé que les Parisiens aimeraient répéter l’expérience à l’occasion des quarts, mais les choses ne se passent pas du tout pareil.

PSG : Désiré Doué a signé, le contrat qui va lui rapporter 2M€ par an https://t.co/XiJnJozPlw — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« La meilleure décision est de jouer à une autre date » Car le RC Lens a clairement expliqué être contre le report de la rencontre qui doit l’opposer au PSG le 11 avril, et qui se tiendra entre le quart de finale aller et celui retour contre Liverpool. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi, le directeur sportif parisien a précisé sa position. « La meilleure décision est de jouer à une autre date. En même temps, il faut que je vous dise qu'on n'a rien contre Lens. Cela aurait la même chose avec une autre équipe » a assuré Luis Campos, au micro de RMC.