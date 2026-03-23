PSG : La décision qui risque (encore) de faire polémique !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain est toujours engagé sur les deux tableaux, avec une qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions et un titre toujours en jeu en Ligue 1. Et ça pourrait bien créer quelques problèmes, puisqu'il n’est désormais plus le seul club français qui aimerait mettre toutes les chances de son côté pour aller le plus loin possible.

C’est une nouvelle fin de saison riche en émotions qui se dessine pour les Parisiens. Après avoir traversé la saison comme des fantômes, les joueurs de Luis Enrique semblent enfin s’être réveillés, avec une véritable démonstration en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Désormais, on voit le PSG comme un sérieux candidat à sa propre succession.

Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé à l’étranger ? (c’est une surprise) https://t.co/5lbmqBwIBb — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Le PSG et Strasbourg veulent reporter leurs matchs de Ligue 1 Mais il va falloir ménager ménager ses forces ! Ainsi, entre les deux matchs contre les Londoniens, le PSG a demandé a reporter sa rencontre de la 26e journée de Ligue 1 face au FC Nantes, qui se disputera finalement le 22 avril. Une décision qui avait fait couler beaucoup d’encre... et qui pourrait bien se répéter ! D’après les informations de L’Equipe, Paris souhaiterait en effet que sa rencontre de Championnat entre le quart de finale aller et celui retour de Ligue des Champions (8 et 14 avril), soit elle aussi décalée. La demande aurait été faite à la LFP et ce n’est pas la seule puisque Strasbourg, qui s’est qualifié pour les quarts de finale de Ligue Conférence (9 et 16 avril), souhaiterait également que son match soit déplacé.