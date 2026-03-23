Bradley Barcola blessé : Son remplaçant au PSG trouvé et c'est une surprise ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malheureusement pour le PSG, il va falloir faire un temps sans Bradley Barcola. En effet, l'international français s'est blessé face à Chelsea et devrait manquer un mois de compétition. Un coup dur forcément pour le club de la capitale et Luis Enrique, mais voilà que l'entraîneur parisien pourrait avoir trouvé celui qui pourrait pallier l'absence de Barcola.

Si le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, face à Chelsea, il n'y a pas eu que des bonnes pour le club de la capitale. En effet, on a pu voir Bradley Barcola se blesser et voilà qu'après avoir passé des examens, la durée d'indisponibilité de l'international français a été estimée à un mois. Alors que l'ailier du PSG était en grande forme dernièrement, son absence pourrait donc être préjudiciable. A moins que Luis Enrique ne réussisse à trouver le moyen de faire oublier le fait que Barcola ne soit pas là...

Mercato : Ce «joueur formidable» acheté par le PSG, «ça ne pouvait être qu’une recrue de qualité» https://t.co/L8C7lf2fGN — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Il peut être une solution pour retrouver le même style que Barcola » C'est ainsi que face à l'OGC Nice, l'entraîneur du PSG a décidé d'aligner... Nuno Mendes en tant qu'ailier gauche. Evoluant d'ordinaire comme latéral, le Portugais, qu'on sait très offensif, a convaincu dans cette position plus avancée sur le terrain. De quoi en faire une solution pour pallier l'absence de Bradley Barcola ? C'est possible. En effet, pour L'Equipe, Patrick Colleter, ancien latéral du PSG, a confié concernant Nuno Mendes : « C'est un garçon qui sait faire beaucoup de choses. Il sait provoquer, éliminer, il prend bien la profondeur. Il peut être une solution pour retrouver le même style que Barcola ».