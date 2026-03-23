Bradley Barcola blessé : Son remplaçant au PSG trouvé et c'est une surprise ?

Malheureusement pour le PSG, il va falloir faire un temps sans Bradley Barcola. En effet, l'international français s'est blessé face à Chelsea et devrait manquer un mois de compétition. Un coup dur forcément pour le club de la capitale et Luis Enrique, mais voilà que l'entraîneur parisien pourrait avoir trouvé celui qui pourrait pallier l'absence de Barcola.
Si le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, face à Chelsea, il n'y a pas eu que des bonnes pour le club de la capitale. En effet, on a pu voir Bradley Barcola se blesser et voilà qu'après avoir passé des examens, la durée d'indisponibilité de l'international français a été estimée à un mois. Alors que l'ailier du PSG était en grande forme dernièrement, son absence pourrait donc être préjudiciable. A moins que Luis Enrique ne réussisse à trouver le moyen de faire oublier le fait que Barcola ne soit pas là...
« Il peut être une solution pour retrouver le même style que Barcola »
C'est ainsi que face à l'OGC Nice, l'entraîneur du PSG a décidé d'aligner... Nuno Mendes en tant qu'ailier gauche. Evoluant d'ordinaire comme latéral, le Portugais, qu'on sait très offensif, a convaincu dans cette position plus avancée sur le terrain. De quoi en faire une solution pour pallier l'absence de Bradley Barcola ? C'est possible. En effet, pour L'Equipe, Patrick Colleter, ancien latéral du PSG, a confié concernant Nuno Mendes : « C'est un garçon qui sait faire beaucoup de choses. Il sait provoquer, éliminer, il prend bien la profondeur. Il peut être une solution pour retrouver le même style que Barcola ».
« Il va vite, dribble bien... »
On pourrait donc désormais retrouver Nuno Mendes comme ailier gauche avec le PSG. L'habituel latéral parisien a en tout cas les qualités pour. Filipe Antunes, son ancien coach en U17 au Sporting Portugal, a expliqué : « Il va vite, dribble bien, peut jouer vers l'extérieur ou à l'intérieur, il a une très bonne qualité de pied. Le mettre plus haut, ça peut apporter de nouvelles choses ».