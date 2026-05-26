Le PSG prépare un transfert inattendu : La mèche est vendue pour le départ de Lucas Chevalier ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté il y a un an, Lucas Chevalier achève sa première saison au PSG. Et voilà que celle-ci n’a pas été simple pour le gardien français qui a perdu sa place de titulaire. Désormais doublure de Matvey Safonov, l’ancien du LOSC a possiblement été annoncé sur le départ cet été. Rien d’officiel encore concernant un transfert de Chevalier, mais voilà que ça pourrait bien se préciser. Explications.

Arrivé au PSG pour faire oublier Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a débuté la saison comme titulaire. Une place de numéro 1 que l’international français a fini par perdre face à Matvey Safonov. Celui qui va manquer la Coupe du monde s’est donc retrouvé sur le banc des remplaçants ces derniers mois. Une situation loin d’être simple pour Chevalier qui a alors fait apparaitre des questions sur son avenir. Un an après son arrivée au PSG, le gardien de 24 ans pourrait-il déjà faire ses valises ? Il ne faudrait aujourd’hui pas l’exclure…

Le PSG anticipe le départ de Chevalier ? Et si Lucas Chevalier et le PSG se séparaient déjà cet été ? Ce scénario serait aujourd’hui envisageable. En effet, selon les informations de L’Equipe, le club de la capitale serait en passe de faire signer un gardien espagnol de 18 ans, dont le nom n’a pas filtré. Un recrutement étonnement étant donné que Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin sont actuellement à Paris. Mais comme le développe le quotidien sportif, l’arrivée de ce jeune gardien pourrait être un signe annonciateur du départ de l’international français. Il arriverait ainsi en tant que numéro 3 quand Renato Marin deviendrait numéro 2 dans la hiérarchie derrière Matvey Safonov.