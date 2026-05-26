Le PSG prépare un transfert inattendu : La mèche est vendue pour le départ de Lucas Chevalier ?

Recruté il y a un an, Lucas Chevalier achève sa première saison au PSG. Et voilà que celle-ci n’a pas été simple pour le gardien français qui a perdu sa place de titulaire. Désormais doublure de Matvey Safonov, l’ancien du LOSC a possiblement été annoncé sur le départ cet été. Rien d’officiel encore concernant un transfert de Chevalier, mais voilà que ça pourrait bien se préciser. Explications.
Arrivé au PSG pour faire oublier Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a débuté la saison comme titulaire. Une place de numéro 1 que l’international français a fini par perdre face à Matvey Safonov. Celui qui va manquer la Coupe du monde s’est donc retrouvé sur le banc des remplaçants ces derniers mois. Une situation loin d’être simple pour Chevalier qui a alors fait apparaitre des questions sur son avenir. Un an après son arrivée au PSG, le gardien de 24 ans pourrait-il déjà faire ses valises ? Il ne faudrait aujourd’hui pas l’exclure…
Le PSG anticipe le départ de Chevalier ?
Et si Lucas Chevalier et le PSG se séparaient déjà cet été ? Ce scénario serait aujourd’hui envisageable. En effet, selon les informations de L’Equipe, le club de la capitale serait en passe de faire signer un gardien espagnol de 18 ans, dont le nom n’a pas filtré. Un recrutement étonnement étant donné que Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin sont actuellement à Paris. Mais comme le développe le quotidien sportif, l’arrivée de ce jeune gardien pourrait être un signe annonciateur du départ de l’international français. Il arriverait ainsi en tant que numéro 3 quand Renato Marin deviendrait numéro 2 dans la hiérarchie derrière Matvey Safonov.
Un bonheur à retrouver loin du PSG ?
Lucas Chevalier reste aujourd’hui toutefois encore un joueur du PSG. Mais voilà que quitter le club de la capitale pourrait lui être bénéfique. En effet, devenu la doublure de Matvey Safonov, le Français a vu son temps de jeu être réduit à néant au cours des derniers mois, ce qui lui a coûté sa place dans la liste de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Si Chevalier veut inverser la tendance, il va donc falloir retrouver un rôle de gardien titulaire et ça pourrait ainsi se faire loin du PSG. Reste maintenant trouver un point de chute.