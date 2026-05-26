Mercato - OM : Pierre Sage propose une solution pour Habib Beye !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a été son adjoint au Red Star, Pierre Sage s’est exprimé sur le choix d’Habib Beye d’accepter de rejoindre l’OM au mois de février dernier, où son avenir est très incertain désormais. L’entraîneur du RC Lens a défendu le technicien sénégalais, qu’il aimerait voir dans un environnement plus serein.

Invité dans l’After Foot sur RMC lundi soir, Pierre Sage a notamment été interrogé sur Habib Beye. Arrivé au mois de février dernier en remplacement de Roberto De Zerbi, il ne devrait plus être sur le banc de l’OM la saison prochaine, où la piste menant à Bruno Genesio prend de l’ampleur. L’entraîneur du RC Lens a défendu celui dont il a été l’adjoint au Red Star entre 2022 et 2023.

« J’aimerais bien qu’on le laisse un peu respirer et travailler » « Pour moi, la première période à Rennes, ça prend. La deuxième à Rennes, ça ne prend pas, mais il y a une forme d’attentat en interne, je trouve. Et à Marseille, ça s’est joué en trop peu de temps, dans un contexte qui n’était pas bon non plus. C’est mort en France ? Non. J’aimerais bien qu’on le laisse un peu respirer et travailler, dans un contexte où il soit tranquille. Et justement, qu’on arrête de dire “l’ancien consultant”, qu’on respecte le fait que ce soit un entraîneur, un homme, et qu’on le laisse pour ce qu’il est aujourd’hui, et pas ce qu’il était hier », a déclaré Pierre Sage.