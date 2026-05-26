Mercato : Une recrue surprise sur le point de signer au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pleinement concentré sur la finale de la Ligue des Champions qui se jouera ce samedi face à Arsenal, le PSG a décidé depuis quelques semaines de mettre toutes les discussions en pause concernant les prolongations ou les futurs transferts. Il n’empêche que le club de la capitale aurait considérablement avancé pour un renfort estival. Et voilà que cette recrue risque d’étonner…

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG a la possibilité de conserver sa couronne. En effet, ce samedi, le club de la capitale affronte Arsenal en finale. Un objectif sur lequel la direction parisienne a décidé de se concentrer depuis un moment maintenant. Ainsi, comme l’explique L’Equipe, au PSG, on a mis en pause tout ce qui concerne le mercato estival à venir et les différentes prolongations.

Le PSG va faire venir… un nouveau gardien ? Le marché des transferts à venir passe donc aujourd’hui au second plan pour le PSG. Il n’empêche que le club de la capitale aurait déjà bien avancé sur différents dossiers pour cet été. Et voilà que Luis Campos aurait quasiment bouclé la venue d’une recrue surprise, à savoir d’un nouveau gardien. En effet, selon les informations du quotidien sportif, un portier de 18 ans, dont le nom n’a pas filtré mais qui pourrait être espagnol, devrait poser ses valises à Paris cet été. Un recrutement d’avenir comme ça avait déjà été réalisé l’été dernier avec Renato Marin, mais voilà que ça a tout de même de quoi interroger étant donné que le PSG a aujourd’hui 3 gardiens avec Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin.