Mercato : Une recrue surprise sur le point de signer au PSG ?

Pleinement concentré sur la finale de la Ligue des Champions qui se jouera ce samedi face à Arsenal, le PSG a décidé depuis quelques semaines de mettre toutes les discussions en pause concernant les prolongations ou les futurs transferts. Il n’empêche que le club de la capitale aurait considérablement avancé pour un renfort estival. Et voilà que cette recrue risque d’étonner…
Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG a la possibilité de conserver sa couronne. En effet, ce samedi, le club de la capitale affronte Arsenal en finale. Un objectif sur lequel la direction parisienne a décidé de se concentrer depuis un moment maintenant. Ainsi, comme l’explique L’Equipe, au PSG, on a mis en pause tout ce qui concerne le mercato estival à venir et les différentes prolongations.
Le PSG va faire venir… un nouveau gardien ?
Le marché des transferts à venir passe donc aujourd’hui au second plan pour le PSG. Il n’empêche que le club de la capitale aurait déjà bien avancé sur différents dossiers pour cet été. Et voilà que Luis Campos aurait quasiment bouclé la venue d’une recrue surprise, à savoir d’un nouveau gardien. En effet, selon les informations du quotidien sportif, un portier de 18 ans, dont le nom n’a pas filtré mais qui pourrait être espagnol, devrait poser ses valises à Paris cet été. Un recrutement d’avenir comme ça avait déjà été réalisé l’été dernier avec Renato Marin, mais voilà que ça a tout de même de quoi interroger étant donné que le PSG a aujourd’hui 3 gardiens avec Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin.
Quel mercato estival pour le PSG ?
La première recrue estivale du PSG pourrait donc se profiler avec ce jeune gardien espagnol. Mais voilà que le club de la capitale devrait accueillir d’autres renforts à l’occasion du marché des transferts à venir. Dernièrement, on parle notamment beaucoup de l’arrivée d’un nouvel élément offensif et c’est ainsi que les noms de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et Yan Diomandé (RB Leipzig) sont associés au PSG. Affaire à suivre…