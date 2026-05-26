Mercato - Julian Alvarez : Un transfert à 70M€ va régaler le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG est très intéressé par la signature de Julian Alvarez pour cet été. L’attaquant argentin pourrait prochainement quitter l’Atlético de Madrid. Et alors que dans ce dossier, le principal concurrent du club parisien serait le FC Barcelone, le Barça semble avoir jeté son dévolu sur un autre attaquant qui coûterait 70M€.

Le PSG tient peut être le bon bout pour l’un de ses gros coups de l’été. Ambitieux sur le mercato estival, le club de la capitale aimerait beaucoup recruter Julian Alvarez. Déjà convoité par Paris il y a deux ans, l’attaquant argentin est toujours très apprécié de Luis Enrique, qui aimerait beaucoup pouvoir le compter au sein de son effectif. Si le champion du monde argentin pourrait quitter l’Atlético de Madrid cet été, le FC Barcelone est également intéressé.

Le Barça fonce sur Joao Pedro Cependant, alors que les « Colchoneros » réclament un montant plutôt important pour lâcher Julian Alvarez, le Barça pourrait clairement manquer de moyens pour finaliser son arrivée. Une très bonne nouvelle pour le PSG dans ce dossier donc, surtout que le club catalan se rapproche d’une autre piste dans sa quête d’un successeur à Robert Lewandowski. D’après les dernières informations de Mundo Deportivo, Joao Pedro est plus que jamais dans le viseur du Barça, alors que le directeur sportif Deco s’est récemment rendu à Londres afin d’observer l’attaquant brésilien.