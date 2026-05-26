Transfert de Julian Alvarez : Le PSG prêt à sacrifier ces deux joueurs ?

Cet été, le PSG pourrait réaliser un gros coup sur le mercato estival avec le transfert de Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atlético de Madrid est sur le départ, et du côté du club parisien, on serait prêt à sacrifier deux joueurs afin de faire baisser le coût de l’opération concernant l’Argentin. Explications.
Le PSG s’apprête à se montrer actif sur le mercato estival. Le club de la capitale a déjà plusieurs cibles dans le viseur, à l’image de Julian Alvarez. Déjà convoité par Paris il y a deux ans, l’attaquant argentin avait décidé de recaler le PSG afin de rejoindre l’Atlético de Madrid. Deux ans plus tard, un départ de « l’araignée » est sur la table.
Le PSG toujours très chaud sur Alvarez
Et clairement, plusieurs clubs dont le PSG se sont positionnés pour son transfert cet été. En plus du club parisien, le FC Barcelone aimerait recruter Julian Alvarez, mais l’Atlético de Madrid préférerait ne pas renforcer un club rival, ce qui joue en la faveur des dirigeants parisiens dans ce dossier. Ce mardi, le journaliste Romain Collet Gaudin révèle que Luis Enrique est toujours aussi fan du profil de l’Argentin, alors que le PSG continue de pousser pour son transfert.
Kang-In Lee et Gonçalo Ramos inclus dans l’opération ?
Un transfert qui pourrait rapidement se muer en échange de joueurs. En effet, selon les dernières indiscrétions du journaliste, l’Atlético de Madrid apprécie particulièrement les profils de Kang-In Lee et de Gonçalo Ramos. Le Sud-Coréen et l’attaquant portugais n’ont pas franchement brillé cette saison, et le PSG pourrait chercher à s’en séparer cet été. De quoi potentiellement réaliser un échange intéressant avec les « Colchoneros » pour Julian Alvarez ? Possible donc même si nul doute qu’une contribution financière sera attendue de la part du PSG, alors que le champion du monde 2022 avait été recruté contre 90M€ (bonus inclus) en provenance de Manchester City il y a deux ans…