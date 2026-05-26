Transfert de Julian Alvarez : Le PSG prêt à sacrifier ces deux joueurs ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait réaliser un gros coup sur le mercato estival avec le transfert de Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atlético de Madrid est sur le départ, et du côté du club parisien, on serait prêt à sacrifier deux joueurs afin de faire baisser le coût de l’opération concernant l’Argentin. Explications.

Le PSG s’apprête à se montrer actif sur le mercato estival. Le club de la capitale a déjà plusieurs cibles dans le viseur, à l’image de Julian Alvarez. Déjà convoité par Paris il y a deux ans, l’attaquant argentin avait décidé de recaler le PSG afin de rejoindre l’Atlético de Madrid. Deux ans plus tard, un départ de « l’araignée » est sur la table.

Le PSG toujours très chaud sur Alvarez Et clairement, plusieurs clubs dont le PSG se sont positionnés pour son transfert cet été. En plus du club parisien, le FC Barcelone aimerait recruter Julian Alvarez, mais l’Atlético de Madrid préférerait ne pas renforcer un club rival, ce qui joue en la faveur des dirigeants parisiens dans ce dossier. Ce mardi, le journaliste Romain Collet Gaudin révèle que Luis Enrique est toujours aussi fan du profil de l’Argentin, alors que le PSG continue de pousser pour son transfert.