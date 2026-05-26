«Genesio était le choix 2» : Daniel Riolo dévoile la priorité de l’OM pour remplacer Habib Beye

Alors que son départ du LOSC est désormais officiel, Bruno Genesio semble être le favori afin de remplacer Habib Beye à l’OM. Des échanges en ce sens ont déjà eu lieu entre les deux parties, mais, d’après le journaliste Daniel Riolo, l’option numéro 1 de la direction marseillaise était Christophe Galtier, à qui il reste un an de contrat avec le Neom FC.
Si son départ du LOSC a été officialisé lundi, Bruno Genesio pourrait rapidement reprendre du service. Actuellement en vacances à Saint-Tropez, il est le favori afin de devenir le prochain entraîneur de l’OM, selon L’Equipe. Des échanges directs ont déjà eu lieux avec Stéphane Richard, nouveau président du club, et son profil correspond parfaitement à ce que recherche Marseille, que Grégory Lorenzi apprécie également.
« Galtier, c’était le choix 1, mais visiblement, c’est trop cher »
Tout semble donc indiquer que Bruno Genesio prendra bientôt la succession d’Habib Beye sur le banc de l’OM, même si, d’après Daniel Riolo, ce n’était pas l’option numéro 1. « Galtier, c’était le choix 1, mais visiblement, c’est trop cher. Donc ça peut être Genesio qui était le choix 2 », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC. « Genesio peut être sollicité par Monaco. L’Arabie Saoudite, je pense qu’il ne veut plus y aller. Il a été sollicité, mais je crois qu’il ne veut plus tellement. Donc Marseille, c’est d’actualité. »
Les pistes du LOSC pour remplacer Genesio
Christophe Galtier a encore un an de contrat au Neom FC, en Arabie Saoudite, ce qui rend ce dossier bien plus compliqué que celui de Bruno Genesio. En ce qui concerne le LOSC, Davide Ancelotti, actuellement adjoint de son père en sélection brésilienne, serait aujourd’hui la piste la plus crédible pour remplacer l’ancien entraîneur de l’OL et de Rennes. Une solution interne avec la promotion de Dimitri Farbos, adjoint de Genesio, a également des partisans en interne, tandis qu’un entraîneur exerçant en Belgique aurait également été pisté.