«Genesio était le choix 2» : Daniel Riolo dévoile la priorité de l’OM pour remplacer Habib Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son départ du LOSC est désormais officiel, Bruno Genesio semble être le favori afin de remplacer Habib Beye à l’OM. Des échanges en ce sens ont déjà eu lieu entre les deux parties, mais, d’après le journaliste Daniel Riolo, l’option numéro 1 de la direction marseillaise était Christophe Galtier, à qui il reste un an de contrat avec le Neom FC.

Si son départ du LOSC a été officialisé lundi, Bruno Genesio pourrait rapidement reprendre du service. Actuellement en vacances à Saint-Tropez, il est le favori afin de devenir le prochain entraîneur de l’OM, selon L’Equipe. Des échanges directs ont déjà eu lieux avec Stéphane Richard, nouveau président du club, et son profil correspond parfaitement à ce que recherche Marseille, que Grégory Lorenzi apprécie également.

« Galtier, c’était le choix 1, mais visiblement, c’est trop cher » Tout semble donc indiquer que Bruno Genesio prendra bientôt la succession d’Habib Beye sur le banc de l’OM, même si, d’après Daniel Riolo, ce n’était pas l’option numéro 1. « Galtier, c’était le choix 1, mais visiblement, c’est trop cher. Donc ça peut être Genesio qui était le choix 2 », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC. « Genesio peut être sollicité par Monaco. L’Arabie Saoudite, je pense qu’il ne veut plus y aller. Il a été sollicité, mais je crois qu’il ne veut plus tellement. Donc Marseille, c’est d’actualité. »