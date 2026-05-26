«Deux grandes stars internationales ont signé» : La folle annonce qui met le feu au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Candidat aux élections face à Florentino Pérez pour devenir président du Real Madrid, Enrique Riquelme a lancé sa tourner des médias afin de présenter son projet. Et l'homme d'affaires espagnol promet notamment la signature de deux stars internationales dès le mercato estival.

Pour la première fois depuis longtemps, Florentino Pérez va devoir batailler afin d'être élu à la présidence du Real Madrid. Et pour cause, il y a quelques jours, Enrique Riquelme a officialisé sa candidature face à celui qui a dirigé le club merengue entre 2000 et 2006 avant de retrouver son poste en 2009. Une hégémonie interrompue seulement trois ans et à laquelle Enrique Riquelme compte donc mettre un terme. Et pour cela, l'homme d'affaires de 37 ans a entamé une tournée médiatique dans laquelle il dévoile son projet. Un projet qui sera porté par «deux grandes stars internationales» dont les signatures seraient déjà actées à en croire ses propos.

Enrique Riquelme promet un mercato de folie « Des transferts sont finalisés. J’ai deux grandes stars internationales qui ont signé au Real Madrid. Deux joueurs, et nous travaillons sur le staff technique. Il existe un accord stipulant que si je suis élu président du Real Madrid, deux grandes stars internationales joueront pour le Real Madrid et sont indispensables au projet sportif à court, moyen et long terme du Real Madrid », confie-t-il dans une interview accordée à ABC, avant que le journaliste lui demande si le nom de ces deux recrues sera dévoilé prochainement : « Probablement, oui ».