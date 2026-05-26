Transferts - UBB : Louis Bielle-Biarrey va signer un énorme contrat ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une nouvelle prestation impressionnante lors de la finale de Champions Cup remportée pas l'UBB contre le Leinster, Louis Bielle-Biarrey voit toutefois son avenir être au centre des discussions. Et pour cause, son contrat s'achève dans un an. Mais les Bordelais prépareraient un énorme contrat pour le convaincre de rester.

Cette saison, Louis Bielle-Biarrey est inarrêtable. Déjà élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, remporté par le XV de France, avec à la clé un record d'essais sur une édition, l'ailier de l'UBB a également été désigné MVP de la Champions Cup qu'il a remportée en inscrivant un doublé en finale contre le Leinster (41-19). Il faut dire que LBB a inscrit 10 essais sur les cinquante inscrits par son équipe dans la compétition. Au total, Louis Bielle-Biarrey en est à 34 essais en 30 matches toutes compétitions confondues.

L'UBB prépare un gros contrat pour LBB ? Autrement dit, l'ailier français est entré dans une nouvelle dimension cette saison et rapidement, la question de son avenir va se poser puisque son contrat à l'UBB s'achève en fin de saison prochaine, et bien évidemment, les Bordelais souhaitent conserver leur joyau à tout prix. C'est ainsi que selon les informations de L'EQUIPE, des discussions seraient déjà bien avancées pour une prolongation de contrat sur une durée de trois ou quatre ans avec une évidemment une importante revalorisation salariale. L'idée est d'offrir à Louis Bielle-Biarrey un salaire plus en adéquation avec son nouveau statut, à savoir celui de l'un de meilleurs joueurs du monde.