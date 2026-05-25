«Il est beau-gosse et diplômé» : L’entraîneur de l’UBB est choqué par Louis Bielle-Biarrey !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un doublé en finale de la Champions Cup samedi afin de permettre à l’UBB de conserver son titre européen, Louis-Bielle Biarrey a encore une fois marqué les esprits. De quoi continuer à impressionner son entraîneur Yannick Bru.

Déjà éblouissant lors du Tournoi des VI Nations, dont il avait été élu meilleur joueur, Louis Bielle-Biarrey a refait le coup avec l’UBB. Auteur d’un doublé en finale de Champions Cup pour offrir la victoire aux Bordelais contre le Leinster, LBB a même inscrit 10 de 50 essais de son équipe durant la compétition dont il vient également d’être élu meilleur joueur. Sa trajectoire est assez hallucinante et impressionne même son entraîneur Yannick Bru.

Bru sous le charme de LBB « Là où il nous étonne, c'est sa capacité à écouter les conseils et à les mettre en application et à travailler. On est passé d'un Louis Bielle-Biarrey ultra talentueux à un Louis Bielle-Biarrey qui est efficace sur la zone de rucks, qui travaille au sol et qui gagne ses duels aériens. Si on regarde son cheminement depuis deux ans, c'est vraiment la marque des champions. Louis, c'est une éponge », lance-t-il au micro de RMC Sport avant de poursuivre.