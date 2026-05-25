«Il est beau-gosse et diplômé» : L’entraîneur de l’UBB est choqué par Louis Bielle-Biarrey !

Auteur d’un doublé en finale de la Champions Cup samedi afin de permettre à l’UBB de conserver son titre européen, Louis-Bielle Biarrey a encore une fois marqué les esprits. De quoi continuer à impressionner son entraîneur Yannick Bru.
Déjà éblouissant lors du Tournoi des VI Nations, dont il avait été élu meilleur joueur, Louis Bielle-Biarrey a refait le coup avec l’UBB. Auteur d’un doublé en finale de Champions Cup pour offrir la victoire aux Bordelais contre le Leinster, LBB a même inscrit 10 de 50 essais de son équipe durant la compétition dont il vient également d’être élu meilleur joueur. Sa trajectoire est assez hallucinante et impressionne même son entraîneur Yannick Bru.
Bru sous le charme de LBB
« Là où il nous étonne, c'est sa capacité à écouter les conseils et à les mettre en application et à travailler. On est passé d'un Louis Bielle-Biarrey ultra talentueux à un Louis Bielle-Biarrey qui est efficace sur la zone de rucks, qui travaille au sol et qui gagne ses duels aériens. Si on regarde son cheminement depuis deux ans, c'est vraiment la marque des champions. Louis, c'est une éponge », lance-t-il au micro de RMC Sport avant de poursuivre.
«Il va finir ministre des sports»
« Il écoute, il travaille, il met en application et il progresse. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas perdu un duel aérien. On savait que Gibson-Park allait nous arroser. Et quand il les a bafouillés, on a gagné les rebonds au sol. C'est toujours difficile de sortir un mec d'une performance collective parce que je crois qu'on a gagné 3-4 rebonds sur ces duels aériens. C'était hyper important. Les joueurs avaient décidé d'aider Louis dans cette zone-là. Pour revenir à Louis, il va très vite, il est intelligent, il est beau gosse, il est diplômé, il a un double projet et il va finir ministre des sports (rires) », ajoute Yannick Bru.