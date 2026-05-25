Transferts à 100M€ : Le PSG est menacé pour son gros coup de l’été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG pourrait réserver un très gros coup cet été sur le marché des transferts avec Julian Alvarez, le buteur argentin de l'Atlético de Madrid, dont le transfert pourrait avoisiner les 100M€. Mais le club de la capitale n'est pas seul sur le coup, puisque le FC Barcelone a également pris position dans ce dossier et pourrait menacer le PSG.

La prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé trainant en longueur depuis maintenant plusieurs mois, le PSG assure ses arrières et aurait coché le nom de Julian Alvarez (26 ans) pour son mercato estival. Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale, a d'ailleurs laissé la porte ouverte au buteur argentin de l'Atlético de Madrid en répondant à un supporter du PSG via son compte X sur cette piste : « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite », a indiqué Campos.

Barcelone également sur le coup Alvarez Mais le PSG n'est pas seul sur le gros coup Alvarez, puisque Deco a lui aussi affiché son intérêt pour le buteur argentin en raison du départ de Robert Lewandowski : « Ce n'est pas une question de profil. Nous n'écartons personne et ne recrutons personne. Ce sont des questions internes ; ce que nous devons garantir, c'est que nous allons travailler comme chaque année. Nous avons perdu un joueur très important, Robert, et bien sûr, nous allons essayer de renforcer l'équipe », a indiqué le directeur sportif du FC Barcelone.