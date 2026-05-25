Mercato - Fabrizio Romano annonce deux dangers pour le PSG avec Barcola !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mis en concurrence avec des profils prestigieux tels qu'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Désiré Doué au PSG, Bradley Barcola ne serait plus satisfait de cette situation et pourrait envisager de changer d'air cet été. Liverpool est sur les rangs, et le journaliste Fabrizio Romano évoque une autre menace en Premier League pour le PSG dans ce dossier.

Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 10 mai dernier, ça chauffe entre Bradley Barcola (23 ans) et Liverpool ! L'attaquant du PSG, sous contrat jusqu'en 2028, figure sur la short-list des Reds depuis un bon moment et n'est pas insensible à cet intérêt du club anglais, d'autant qu'il apparait comme un remplaçant de luxe dans le projet de Luis Enrique, derrière l'indéboulonnable trio Dembélé-Kvaratskhelia-Doué. Et cette situation pourrait donc avoir raison de son avenir au PSG...

Liverpool et Arsenal sont sur le coup Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, le journaliste Fabrizio Romano confirme l'intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola, et évoque une autre menace pour le PSG dans ce dossier avec la présence d'Arsenal : « N’oubliez pas Bradley Barcola. Liverpool l’apprécie vraiment beaucoup. Et cela date d’août 2025. Mais à l’époque, ils ont été très occupés par le transfert d’Alexander Isak et ils avaient déjà dépensé beaucoup d’argent. Mais il faut rappeler que Barcola n’a toujours pas prolongé avec le PSG à l’heure actuelle. Il y a aussi de l’intérêt pour Arsenal car ils veulent ajouter un joueur offensif à gauche. Mais Barcola est définitivement une option pour Liverpool, c’est certain », affirme le journaliste spécialisé sur le mercato.