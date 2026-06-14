Michael Olise au PSG : Les trois raisons qui rendraient impossible son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déclaré intransférable par le Bayern Munich, Michael Olise intéresserait pourtant le PSG. En effet, une bombe a été lâchée annonçant la volonté du club de la capitale de s'offrir l'international français. Verra-t-on alors Olise débarquer à Paris dans les semaines à venir ? Voilà que certaines raisons refroidiraient considérablement cette possibilité.

Mercredi soir, sur le plateau de L'Equipe du Soir, Olivier Ménard a lâché une information qui a fait du bruit. En effet, il a annoncé... un intérêt du PSG pour Michael Olise. « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », a-t-il à propos de cette volonté du club de la capitale de recruter Olise, pourtant déclaré intransférable par le Bayern Munich.

« On m’a bien dit, j’ai bien entendu, que Paris allait cibler Olise » Olivier Ménard l'a ensuite expliqué, son information a été démenti, mais lui est sûr de ce qu'on lui a dit concernant Michael Olise et le PSG : « Il y a eu des démentis en rafale. La rubrique foot à qui j’ai donné cette indiscrétion a vérifié, ils sont allés voir le PSG, on dément. L’entourage du joueur, on dément. Mais moi, je maintiens. On m’a bien dit, j’ai bien entendu, que Paris allait cibler Olise ». Le fait est toutefois que l'ailier français du Bayern Munich serait encore loin de poser ses valises à Paris. Selon les informations du Figaro, trois raisons pourraient notamment rendre impossible son transfert.