Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques 2028 : L'avertissement du sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7

Après Antoine Dupont en 2024, c'est désormais Louis Bielle-Biarrey qui voudrait tenter les Jeux Olympiques. En effet, comme ça a été révélé récemment, l'ailier de l'UBB rêverait de participer à l'édition 2028 à Los Angeles. Le verra-t-on alors avec l'équipe de France de rugby à 7 ? Le sélectionneur de celle-ci, Benoit Baby, n'a pas manqué d'avertir LBB.
Championne olympique en 2024, l'équipe de France de rugby à 7 aura donc un titre à défendre en 2028 à Los Angeles. Et voilà que pour conserver leur couronne, les Bleus pourraient compter sur le renfort de Louis Bielle-Biarrey. Nouvelle star du rugby français, l'ailier de l'UBB et du XV de France rêverait de participer à la prochaine Olympiade et de marcher ainsi dans les traces d'Antoine Dupont. Mais encore faut-il que Bielle-Biarrey mérite sa place et le Bordelais a clairement était prévenu sur le sujet.
« C'est à lui de gagner sa place »
Si Louis Bielle-Biarrey veut participer aux Jeux Olympiques 2028, il devra mériter sa place. Et ce n'est autre que le sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7 qui l'a fait savoir. En effet, dans des propos rapportés par Rugbyrama, Benoit Baby a prévenu l'ailier de l'UBB, lâchant : « Louis, je le connais, je l'ai déjà eu avec les U20. C'est un mec super qui va nous apporter beaucoup d'humour et de joie à l'intérieur du groupe. C'est un joueur de qualité... Après, on verra s'il a les attitudes pour s'adapter avec nous. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir mais l'équipe de France n'appartient à personne. S'il est bon, il entrera avec nous mais c'est à lui de gagner sa place ».
« S'il nous rejoint, on sera très heureux »
A voir maintenant si Louis Bielle-Biarrey réussira à intégrer ce groupe de l'équipe de France de rugby à 7. Mais voilà que dans le vestiaire de celle-ci, on est déjà prêt à accueillir la star du rugby français à 15. En effet, Grégoire Arfeuil a confié concernant LBB : « Déjà, il va à 10 000 et répète les efforts ! Donc c'est sûr que si on l'a dans l'équipe, il ne peut être qu'une plus-value. C'est un des meilleurs joueurs à son poste au monde. S'il nous rejoint, on sera très heureux ».