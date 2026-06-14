Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques 2028 : L'avertissement du sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Antoine Dupont en 2024, c'est désormais Louis Bielle-Biarrey qui voudrait tenter les Jeux Olympiques. En effet, comme ça a été révélé récemment, l'ailier de l'UBB rêverait de participer à l'édition 2028 à Los Angeles. Le verra-t-on alors avec l'équipe de France de rugby à 7 ? Le sélectionneur de celle-ci, Benoit Baby, n'a pas manqué d'avertir LBB.

Championne olympique en 2024, l'équipe de France de rugby à 7 aura donc un titre à défendre en 2028 à Los Angeles. Et voilà que pour conserver leur couronne, les Bleus pourraient compter sur le renfort de Louis Bielle-Biarrey. Nouvelle star du rugby français, l'ailier de l'UBB et du XV de France rêverait de participer à la prochaine Olympiade et de marcher ainsi dans les traces d'Antoine Dupont. Mais encore faut-il que Bielle-Biarrey mérite sa place et le Bordelais a clairement était prévenu sur le sujet.

« C'est à lui de gagner sa place » Si Louis Bielle-Biarrey veut participer aux Jeux Olympiques 2028, il devra mériter sa place. Et ce n'est autre que le sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7 qui l'a fait savoir. En effet, dans des propos rapportés par Rugbyrama, Benoit Baby a prévenu l'ailier de l'UBB, lâchant : « Louis, je le connais, je l'ai déjà eu avec les U20. C'est un mec super qui va nous apporter beaucoup d'humour et de joie à l'intérieur du groupe. C'est un joueur de qualité... Après, on verra s'il a les attitudes pour s'adapter avec nous. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir mais l'équipe de France n'appartient à personne. S'il est bon, il entrera avec nous mais c'est à lui de gagner sa place ».