Transferts : Après Antoine Dupont, une autre star du Stade Toulousain fait rêver ce club de Top 14 !

Pierrick Levallet

Le mercato pourrait bien réservé quelques surprises en Top 14 cet été. Biarritz entend monter un nouveau projet et voudrait donc recruter une star pour l’incarner. Le nom d’Antoine Dupont a alors été évoqué il y a quelques mois. Mais désormais, ce serait une autre star du Stade toulousain qui ferait rêver les dirigeants biarrots.

Cet été, le mercato pourrait être animé en Top 14. Avec Biarritz qui entend monter un gros projet, quelques mouvements seraient à prévoir. Le club biarrot avait un temps songé à Antoine Dupont comme l’avait expliqué le propriétaire Pierre-Edouard Stérin il y a quelques mois. Le capitaine du XV de France a finalement prolongé son contrat au Stade toulousain. Mais désormais, c’est une autre star des Rouge-et-Noir qui est convoitée par le Biarritz Olympique.

Thomas Ramos dans le viseur du Biarritz Olympique ? Comme le rapporte La Dépêche, Thomas Ramos fait tourner la tête des dirigeants biarrots. Mais pour le moment, il n’y a rien de vraiment concret entre l’arrière de 30 ans et le Biarritz Olympique. Le seul lien que l’international français partage avec le club est son amitié avec Arthur Bonneval, joueur du BO. À voir si le Biarrtiz Olympique passera à l’action pour attirer le joueur du Stade toulousain. L’intérêt est en tout cas concret pour Thomas Ramos comme l’a indiqué Cyril Arrostéguy.