XV de France : Le départ que personne n’a vu venir, «ça ne pouvait pas continuer comme ça»

Axel Cornic

Depuis sa prise de pouvoir en 2020, Fabien Galthié a changé énormément de choses autour du XV de France et ça ne concerne pas seulement les joueurs. Le sélectionneur a également tenu à avoir un staff très fourni, avec d’ailleurs de très gros salaires pour certains de ses adjoints... qu’on ne devrait vraisemblablement plus revoir.

A un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2027, une grosse page pourrait se tourner au sein du XV de France. Lors de son arrivée, Fabien Galthié avait insisté pour avoir à ses côtés Shaun Edwards, considéré comme l’un des plus grands spécialistes de la défense dans le monde du rugby. Pour cela, la Fédération française de rugby avait fait un très gros effort, mais la belle histoire serait déjà terminée.

Shaun Edwards quitte le XV de France D’après les informations de L’Equipe, on ne devrait plus revoir Edwards aux côtés de Fabien Galthié, en commençant par le Nations Championship de cet été. Sous contrat jusqu’en 2028 comme le sélectionneur, il serait actuellement en négociations avec la FFR pour trouver une solution et un arrangement à l’amiable. « Le dernier Tournoi n'a été qu'un révélateur ou une confirmation qu'Edwards ne remplissait plus sa tâche. Ça ne pouvait pas continuer comme ça jusqu'à la Coupe du monde 2027 » a avoué un proche de ce dossier, au quotidien sportif.