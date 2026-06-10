Transfert loin du Top 14 : Gaël Fickou évoque deux destinations inattendues à l’étranger !

Amadou Diawara

Après avoir passé cinq années au Racing 92, Gaël Fickou fait son retour au RC Toulon. S'il n'a pas encore rejoué avec son ancien club, l'international français se projette déjà sur la suite de sa carrière. En effet, Gaël Fickou (32 ans) se voit évoluer au Japon ou aux Etats-Unis avant de raccrocher les crampons.

Entre Gaël Fickou et le Racing 92, c'est terminé. Après avoir passé cinq années avec les Ciel et Blanc, le joueur de 32 ans retrouve le RC Toulon. Lors d'un entretien accordé à l'émission Jour Off sur Canal +, Gaël Fickou a expliqué son choix.

«Après Toulon, ça sera soit à l'étranger, soit ça s'arrêtera-là» « Je sentais depuis un moment que la vision de mon jeu n'était pas en corrélation de ce qu'on produisait (au Racing 92, ndlr). Je pensais surtout qu'il fallait que je change un peu d'air pour avoir ce coup de fouet, pour retrouver la flamme. J'ai eu l'opportunité car Pierre (Mignoni) m'appelle et me dit qu'il veut à tout prix que je vienne. Je me mets à réfléchir, ça dure un mois où je pose des questions. Je me dis : "Revenir à Toulon, est-ce que ce n'est pas revenir en arrière ?", au vu de mon passé là-bas. Tu te poses beaucoup de questions », s'est justifié Gaël Fickou.