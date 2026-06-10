Rugby - Top 14 : «C’était un carnage», Vincent Moscato dénonce le vrai problème de l’UBB !

Axel Cornic

Double Champion d’Europe en titre et finaliste des deux dernières éditions, l’Union Bordeaux-Bègles ne soulèvera pas le Bouclier de Brennus cette année. Les coéquipiers de Louis Bielle-Biarrey n’ont en effet pas réussi à se qualifier pour les finales du Top 14, ce qui fait évidemment beaucoup parler.

Principal adversaire du Stade Toulousain sur la route au titre ces dernières saisons, l’UBB n’a pas réussi à terminer parmi les six meilleures équipes de Top 14. Une véritable catastrophe pour les Bordelo-bèglais, dont le doublé en Champions Cup semble avoir laissé des traces.

La catastrophe de l’UBB Car les hommes de Yannick Bru se sont totalement écroulés après la finale remportée contre le Leinster (41-19), le 23 mais dernier. Il restait en effet deux journées de la phase régulière de Top 14 et ils ont connu deux revers cinglants, face à Toulon (27-22) puis à domicile contre Clermont (31-34), laissant ainsi s’échapper la chance de disputer une troisième finale consécutive. Et cela n’a pas manqué d’alimenter les polémiques autour du club, puisque de plus en plus d’observateurs se sont questionnés sur les célébrations à rallonge de certaines stars après la victoire en Champions Cup.