Blessure de Matthieu Jalibert : La décision qui confirme les tensions à l’UBB !

Axel Cornic

Il y a quelques semaines, on avait quitté l’Union Bordeaux-Bègles sur le toit de l’Europe, avec un doublé en Champions Cup. C’est désormais la tristesse qui règne, puisqu’après deux finales consécutives les hommes de Yannick Bru n’ont pas réussi à se qualifier pour les barrages de Top 14, perdant au passage un certain Matthieu Jalibert.

On peut être double Champion d’Europe en titre et ne pas participer aux phases finales de Top 14. C’est l’étrange situation vécue à Bordeaux, où l’euphorie de la victoire en Champions Cup a vite disparu. Car Louis Bielle-Biarrey, Maxime Lucu ou encore Damian Penaud sont déjà en vacances, puisqu’ils ont terminé cette saison à la 8e place.

Jalibert blessé Il faut dire que les choses n’ont pas été simples, avec Yannick Bru qui n’a que très rarement pu compter sur son effectif au complet. Certaines absences ont clairement plombé l’UBB et cela a notamment été le cas avec Nicolas Depoortere, qui a dû faire une croix sur le reste de la saison après s’être blessé avec le XV de France. Mais c’est surtout dans le sprint final que les choses se sont compliquées, avec notamment le forfait de Matthieu Jalibert, véritable maitre à jouer de l’équipe bordelo-bèglaise.