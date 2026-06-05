«Il serait monstrueux» : Sur RMC, on imagine Matthieu Jalibert dans un autre sport !

Alors que Louis Bielle-Biarrey envisagerait de faire comme Antoine Dupont en participant aux Jeux Olympiques, Denis Charvet estime que d'autres joueurs pourraient flamber au rugby à 7, à l'image de Matthieu Jalibert qu'il imagine «monstrueux» dans ce sport.
Quatre ans après Antoine Dupont, une autre star du rugby à XV français va-t-elle viser l'or olympique avec les Bleus du rugby à 7 ? A en croire les informations de RMC Sport, c'est une réelle possibilité puisque Louis Bielle-Biarrey envisagerait clairement de participer aux JO 2028 à Los Angeles. Une idée qui semble plaire à Denis Charvet qui aimerait même élargir ce processus à d'autres grands noms du rugby français à l'image d'un Matthieu Jalibert, qui « serait monstrueux » selon lui.
Denis Charvet veut voir Matthieu Jalibert à 7
« Rêver, le mot est un peu fort. Mais moi ça me plait, j'adorais l'idée qu'Antoine se lance dans ce défi, parce que c'est quand même un vrai défi. S'il veut y aller c'est qu'il le ressent et que c'est son ambition personnelle. J'adorerais l'idée qu'on prenne les meilleurs joueurs du XV de France et qu'on les mette à 7, pour faire la grosse équipe. Il y a des profils à XV qui seraient exceptionnels à 7. Je parle de Damian Penaud, Antoine Dupont n'en parlons même pas. Je prends l'exemple de Jalibert, il serait monstrueux à 7. Je te le dis, il serait monstrueux. Les aptitudes de jeu, de vista, de cochets qu'il a, c'est le 7 ! Il va vite ! », lance-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC.
«Je te le dis, il serait monstrueux»
Denis Charvet s'est ensuite arrêté plus en détails sur la possibilité de voir Louis Bielle-Biarrey disputer les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles : « J'ai envie de le voir Louis. En 2024, c'était exceptionnel, un grand moment d'émotion au Stade de France avec une ambiance que j'ai jamais vue au Stade de France. Il y avait une engouement populaire extraordinaire ».