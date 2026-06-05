«Il serait monstrueux» : Sur RMC, on imagine Matthieu Jalibert dans un autre sport !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Louis Bielle-Biarrey envisagerait de faire comme Antoine Dupont en participant aux Jeux Olympiques, Denis Charvet estime que d'autres joueurs pourraient flamber au rugby à 7, à l'image de Matthieu Jalibert qu'il imagine «monstrueux» dans ce sport.

Quatre ans après Antoine Dupont, une autre star du rugby à XV français va-t-elle viser l'or olympique avec les Bleus du rugby à 7 ? A en croire les informations de RMC Sport, c'est une réelle possibilité puisque Louis Bielle-Biarrey envisagerait clairement de participer aux JO 2028 à Los Angeles. Une idée qui semble plaire à Denis Charvet qui aimerait même élargir ce processus à d'autres grands noms du rugby français à l'image d'un Matthieu Jalibert, qui « serait monstrueux » selon lui.

Denis Charvet veut voir Matthieu Jalibert à 7 « Rêver, le mot est un peu fort. Mais moi ça me plait, j'adorais l'idée qu'Antoine se lance dans ce défi, parce que c'est quand même un vrai défi. S'il veut y aller c'est qu'il le ressent et que c'est son ambition personnelle. J'adorerais l'idée qu'on prenne les meilleurs joueurs du XV de France et qu'on les mette à 7, pour faire la grosse équipe. Il y a des profils à XV qui seraient exceptionnels à 7. Je parle de Damian Penaud, Antoine Dupont n'en parlons même pas. Je prends l'exemple de Jalibert, il serait monstrueux à 7. Je te le dis, il serait monstrueux. Les aptitudes de jeu, de vista, de cochets qu'il a, c'est le 7 ! Il va vite ! », lance-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC.