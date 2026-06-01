Rugby - Top 14 : Un joueur de l'UBB présente ses excuses publiquement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une erreur un toute fin de match qui a permis au RCT de battre l'UBB (27-22), Yoram Moefana a assumé ses responsabilités après la rencontre en présentant des excuses publiques à ses coéquipiers qui ont toutefois décroché le point du bonus défensif qui pourrait s'avérer crucial dans le money time.

Alors que la course au playoffs du Top 14 s'annonce particulièrement intense et indécise, l'UBB a laissé passer une belle opportunité sur la pelouse de Toulon ce week-end. Les doubles champions d'Europe se sont effectivement incliné face au RCT (22-27) et doivent se contenter du point de bonus défensif, qui pourrait toutefois être très important dans les calculs finaux. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour consoler Yoram Moefana qui s'estime coupable de cette défaite, notamment à cause d'une erreur en fin de match qui a amené une pénalité pour Toulon.

Le mea culpa de Moefana « Pour être honnête, c’était assez facile de basculer car il nous fallait des points. Le Top 14 est dur et nous ne sommes pas bien placés. Il fallait faire un gros match et on sait qu’ils sont tous difficiles dans ce championnat. J’étais très concentré pour essayer de gagner. J’ai toujours envie de donner le meilleur pour l’équipe. Je suis fier de l’état d’esprit. Malheureusement, on a perdu, même si nous avons ce point de bonus défensif. Déjà, lors de la dernière pénalité concédée par l’équipe, je suis fautif. C’est moi qui ai commis la faute. Je tiens à m’excuser auprès de l’équipe », confie-t-il dans des propos rapportés par Blog-RCT, avant de poursuivre.