Mercato : Dans le viseur de plusieurs clubs, un joueur attend la décision finale de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En difficulté à son arrivée en provenance de Zulte Waregem cet hiver, Tochukwu Nnadi a été titularisé lors des quatre derniers matchs de la saison par Habib Beye. Alors qu’il s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026 avec le Nigéria, le milieu de terrain âgé de 22 ans a plusieurs prétendants, mais ne sait pas encore ce que l’OM veut faire de lui.

Méconnu du grand public, Tochukwu Nnadi a été la recrue surprise de l’OM lors du dernier mercato hivernal. Marseille a tout de même dépensé un montant estimé à 6M€ afin de s’attacher les services de l’international nigérian (3 sélections), appelé par Eric Chelle pour la Coupe du monde 2026. Un joueur qui a eu beaucoup de mal à trouver sa place à son arrivée, avant d’enchaîner les rencontres en fin de saison.

Nnadi dans l’attente du verdict de l’OM Habib Beye l’a en effet titularisé lors des quatre derniers matchs de l’OM, contre l’OGC Nice (1-1), le FC Nantes (3-0), Le Havre (0-1) et le Stade Rennais (3-1). De quoi conforter le club dans l’idée de le conserver la saison prochaine, mais, d’après les informations de La Provence, Tochukwu Nnadi a attiré l’attention de plusieurs clubs. Une décision doit encore être prise le concernant, l’entourage du milieu de terrain âgé de 22 ans attendant de savoir ce que veut faire Marseille, à savoir le vendre ou le conserver dans l’effectif pour l’exercice 2026-2027.