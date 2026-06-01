Mercato : Un crack dévoile son futur transfert au PSG avec une photo sur ses réseaux sociaux ?

Alexis Brunet

Maintenant que le PSG a terminé sa saison, il va pouvoir pleinement se concentrer sur son mercato. Le club de la capitale souhaite se montrer actif et il aurait notamment Alexey Batrakov, milieu offensif de 20 ans qui évolue au Lokomotiv Moscou. L’international russe s’est d’ailleurs affiché avec un t-shirt du club de la capitale.

Malgré sa Ligue des champions remportée contre Arsenal samedi (1-1, 4 tab à 3), le PSG n’est pas encore en vacances, du moins pas sa direction. Le club de la capitale doit maintenant s’occuper du mercato et il s’annonce plus costaud que l’année dernière. Luis Campos a d’ailleurs déjà commencé à activer certaines pistes et un transfert serait visiblement en très bonne voie.

🔴🔵 Aleksey Batrakov (piste de Luis Campos) a publié cette photo hier soir sur son compte Telegram 👀 pic.twitter.com/hUAwICZTmZ — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) May 31, 2026

Alexey Batrakov s’affiche avec un t-shirt du PSG Avec quelques départs possibles en attaque (Gonçalo Ramos et Kang-in Lee), le PSG pourrait bien se montrer offensif dans ce secteur cet été. D’après plusieurs sources, le club de la capitale pisterait notamment Aleksey Batrakov, jeune milieu offensif de 20 ans qui évolue au Lokomotiv Moscou. Rien ne dit encore que l’international russe rejoindra Paris cet été, mais en tout cas il a lâché un sacré indice sur ses réseaux sociaux. En effet, Batrakov a publié une photo sur son compte Telegram sur laquelle on le voit poser avec un t-shirt du PSG.