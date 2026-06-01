Transfert à 4,5M€ : L’OM va déjà récupérer 4 fois plus !

Alors qu’il a besoin de récupérer des liquidités afin de valider son passage devant la DNCG, l’OM pourrait notamment être tenté de réaliser une belle plus-value avec Quinten Timber. Arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam contre 4,5M€ l’hiver dernier, l’international néerlandais pourrait rapporter quatre fois plus, ce qui ferait grandement les affaires de Marseille.
À six mois de la fin de son contrat avec le Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber représentait une belle opportunité à saisir lors du dernier mercato hivernal, que l’OM n’a pas laissé échapper. Marseille a réussi à s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 24 ans contre un montant plutôt abordable estimé à 4,5M€, lui qui s’est engagé jusqu’en juin 2030.
Timber et la tentation de réaliser une belle plus-value ?
À l’OM, Quinten Timber s’est rapidement imposé comme un titulaire en puissance, mais la situation économique du club n’est plus la même désormais. Auditionné par la DNCG fin juin, Marseille doit vendre afin de valider son passage devant le gendarme du football français. Un départ n’est donc pas à exclure et, selon La Provence, l’OM pourrait récupérer quatre fois sa mise, soit 18M€, grâce à l’international néerlandais (10 sélections). Il faudra très certainement attendre la fin de la Coupe du monde 2026, qu’il disputera avec les Pays-Bas, pour en savoir plus dans ce dossier.
« Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet »
Plusieurs clubs de Premier League seraient d’ailleurs intéressés par Quinten Timber, qui n’avait pas voulu se prononcer sur son avenir à l’OM lorsqu’il avait été interrogé à ce sujet fin avril : « Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet. Vous pouvez me reposer la question en juillet, je vous répondrai. La seule manière de le faire, c’est de me concentrer sur ces matchs. Je ne dois pas me concentrer sur autre chose. Si je réfléchis à beaucoup de choses, cela me coûte de l’énergie. Cela peut aussi m’enlever de l’énergie et je peux me blesser. Donc je ne pense pas vraiment à ça. Bien sûr, c’est toujours beau de penser à ce qui va arriver avec la Coupe du Monde, mais on verra après la fin de saison. »