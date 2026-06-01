Transfert à 4,5M€ : L’OM va déjà récupérer 4 fois plus !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a besoin de récupérer des liquidités afin de valider son passage devant la DNCG, l’OM pourrait notamment être tenté de réaliser une belle plus-value avec Quinten Timber. Arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam contre 4,5M€ l’hiver dernier, l’international néerlandais pourrait rapporter quatre fois plus, ce qui ferait grandement les affaires de Marseille.

À six mois de la fin de son contrat avec le Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber représentait une belle opportunité à saisir lors du dernier mercato hivernal, que l’OM n’a pas laissé échapper. Marseille a réussi à s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 24 ans contre un montant plutôt abordable estimé à 4,5M€, lui qui s’est engagé jusqu’en juin 2030.

Timber et la tentation de réaliser une belle plus-value ? À l’OM, Quinten Timber s’est rapidement imposé comme un titulaire en puissance, mais la situation économique du club n’est plus la même désormais. Auditionné par la DNCG fin juin, Marseille doit vendre afin de valider son passage devant le gendarme du football français. Un départ n’est donc pas à exclure et, selon La Provence, l’OM pourrait récupérer quatre fois sa mise, soit 18M€, grâce à l’international néerlandais (10 sélections). Il faudra très certainement attendre la fin de la Coupe du monde 2026, qu’il disputera avec les Pays-Bas, pour en savoir plus dans ce dossier.