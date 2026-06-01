Mercato : Après Matvey Safonov, le PSG veut refaire le coup !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain l’a fait. Dans la difficulté, les hommes de Luis Enrique ont su renverser la situation en finale de Ligue des champions face à Arsenal en s’imposant aux tirs au but (4-3 après les prolongations 1-1). Le changement, minime ou pas, c’est maintenant au Campus PSG avec l’injection de sang neuf dans le groupe parisien avec notamment un compatriote de Matvey Safonov.

Deux Ligues des champions de suite pour le PSG. Cette équipe de Luis Enrique est entrée dans la légende. C’est seulement le 9ème club à avoir conservé son titre dans la plus belle des compétitions continentales. Au XXIème siècle, seul le Real Madrid avait signé une telle performance avec un three-peat que le Paris Saint-Germain veut aller chercher comme l’a assuré Ousmane Dembélé au Champ de Mars dimanche pendant les célébrations.

Kroupi… et Batrakov ? Il se pourrait que pour la prochaine campagne européenne, des changements soient opérés à l’effectif du Paris Saint-Germain. En plus de la piste menant à Eli Junior Kroupi confirmée par L’Équipe dimanche soir, les dirigeants parisiens auraient toujours la volonté d’attirer le compatriote russe de Matvey Safonov : Alexey Batrakov. Milieu offensif capable d’occuper plusieurs positions sur le front de l’attaque serait susceptible de quitter le Lokomotiv Moscou et sa Russie natale l’été de ses 20 ans pour rallier la capitale parisienne comme Safonov deux ans avant lui.