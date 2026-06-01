Départ du PSG : «Si je devais conseiller Lucas Chevalier...», Samir Nasri se mêle au feuilleton sur Canal+

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si c’était déjà terminé pour Lucas Chevalier ? Déclassé dans la hiérarchie des gardiens au PSG, le portier français qui va manquer la Coupe du monde est annoncé comme potentiel partant à l’occasion du mercato estival. Une tendance qui se confirme depuis le deuxième sacre parisien en Ligue des champions. Samir Nasri est monté au créneau dimanche pendant le Canal Football Club.

En l’espace de quelques mois, Lucas Chevalier a perdu très gros. L’international français, en signant au PSG, était sélectionné de manière régulière par Didier Deschamps en tant que doublure de Mike Maignan en équipe de France. Cependant, sa situation sportive au Paris Saint-Germain n’est pas allée en s’arrangeant et s’est détériorée au fil des semaines jusqu’à ne plus du tout jouer. Averti pendant le rassemblement de mars par le sélectionneur des Bleus sur son temps de jeu, Chevalier a vu que son nom ne faisait pas partie de la liste des 26 joueurs retenus par Deschamps pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet).

«La question se pose de sortir potentiellement Lucas Chevalier et de faire grimper Renato Marin» Et maintenant ? Le journaliste de L’Équipe Giovanni Castaldi a jeté un froid sur l’avenir de Lucas Chevalier samedi soir après la victoire du PSG en Ligue des champions contre Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). « Pour ce qui est des gardiens, la question se pose de sortir potentiellement Lucas Chevalier et de faire grimper Renato Marin parce qu'ils croient beaucoup au potentiel du jeune portier parisien ».