Christophe Urios est totalement perdu : «Je suis triste»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours engagé dans la course aux barrages du Top 14, Clermont a subi un énorme coup d'arrêt en s'inclinant lourdement à domicile contre le Racing (13-41). Une terrible désillusion pour Christophe Urios qui s'est senti complétement perdu et s'inquiète avant la dernière journée de championnat.

C'était un match d'une grande importance pour Clermont qui devait absolument s'imposer contre le Racing 92 pour conserver ses chances de qualifications en barrages du Top 14. Mais l'ASM a lourdement chuté face à l'un de ses concurrents directs (13-41) se retrouvant désormais à la huitième place. Autrement dit, le top 6 s'éloigne puisque Clermont se déplacera sur la pelouse de l'UBB lors de la dernière journée du championnat. Après le match, Christophe Urios peinait d'ailleurs à trouver une explication à cette débâcle.

Christophe Urios ne se remet pas de la défaite contre le Racing « Je suis quand même triste ce soir. On ne s’attendait pas à ça, franchement. Et d’autant plus après le premier quart d’heure qui était plutôt encourageant. J’ai dû rater quelque chose dans la préparation parce que je n’arrivais pas à comprendre comment on a pu faire ce match. Il n’y a pas de réponse. À part le premier quart d’heure où on a deux situations d’essai qu’on ne met pas. Et après, on a ces trois essais consécutifs qui nous font très mal et on n’a pas retrouvé le fil. Leurs individualités nous ont fait très mal physiquement. On n’a pas su répondre collectivement, je n’ai pas trouvé qu’on avait une équipe très collective ce soir », confie-t-il en conférence de presse, avant de se montrer incapable de trouver une explication à cette déroute.