Christophe Urios est totalement perdu : «Je suis triste»

Toujours engagé dans la course aux barrages du Top 14, Clermont a subi un énorme coup d'arrêt en s'inclinant lourdement à domicile contre le Racing (13-41). Une terrible désillusion pour Christophe Urios qui s'est senti complétement perdu et s'inquiète avant la dernière journée de championnat.
C'était un match d'une grande importance pour Clermont qui devait absolument s'imposer contre le Racing 92 pour conserver ses chances de qualifications en barrages du Top 14. Mais l'ASM a lourdement chuté face à l'un de ses concurrents directs (13-41) se retrouvant désormais à la huitième place. Autrement dit, le top 6 s'éloigne puisque Clermont se déplacera sur la pelouse de l'UBB lors de la dernière journée du championnat. Après le match, Christophe Urios peinait d'ailleurs à trouver une explication à cette débâcle.
Christophe Urios ne se remet pas de la défaite contre le Racing
« Je suis quand même triste ce soir. On ne s’attendait pas à ça, franchement. Et d’autant plus après le premier quart d’heure qui était plutôt encourageant. J’ai dû rater quelque chose dans la préparation parce que je n’arrivais pas à comprendre comment on a pu faire ce match. Il n’y a pas de réponse. À part le premier quart d’heure où on a deux situations d’essai qu’on ne met pas. Et après, on a ces trois essais consécutifs qui nous font très mal et on n’a pas retrouvé le fil. Leurs individualités nous ont fait très mal physiquement. On n’a pas su répondre collectivement, je n’ai pas trouvé qu’on avait une équipe très collective ce soir », confie-t-il en conférence de presse, avant de se montrer incapable de trouver une explication à cette déroute.
«On ne s’attendait pas à ça, franchement»
« Je ne sais pas… Je ne suis pas en train de me poser la question de savoir, je n’arrive pas à trouver les clés de comment on s’est comporté aujourd’hui. Donc, tant que je n’ai pas trouvé ces clés, je ne peux pas me projeter derrière. On savait aujourd’hui que c’était un match important, un point de passage important pour nous, pour le projet, et voilà, on en prend quarante chez nous, donc ce n’est pas facile. On n’a pas été à la hauteur, c’est évident, mais on s’est désunis à mesure du temps dans le match », ajoute Christophe Urios.