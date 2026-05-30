UBB : Louis Bielle-Biarrey sait où trouver son successeur, et c'est inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle, Louis Bielle-Biarrey confirme qu'il est l'un des tous meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, l'ailier de l'UBB estime qu'il faudrait penser à aller regarder dans les écoles de rugby sur l'île de La Réunion pour dénicher un nouveau crack.

Auteur d'un doublé en finale de la Champions Cup avec l'UBB contre le Leinster (41-19), Louis Bielle-Biarrey en a profité pour être désigné meilleur joueur de la compétition. Une nouvelle distinction après avoir obtenu le même trophée lors du Tournoi des VI Nations, qui vient couronner une saison exceptionnelle et qui n'est pas encore terminé. Originaire de La Réunion par sa mère, LBB a toutefois déjà tenu à remercier ses supporters réunionnais tout en expliquant que beaucoup de joueurs prometteurs sont présents sur l'île située dans l'Océan Indien.

Le futur LBB déniché à La Réunion ? « J'ai la chance d'être dans deux équipes, que ce soit l'UBB ou l'équipe de France, où on performe énormément. Je suis ailier donc je suis dépendant de tout le travail qui a été fait avant moi. Ma famille me dit qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui me suivent, évidemment ça me fait énormément plaisir. Je veux dire à tous les jeunes qui jouent de croire en eux et de prendre du plaisir. La dernière fois que je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de qualités chez les jeunes à La Réunion, notamment des qualités physiques. Il y a des potentiels génétiques assez impressionnants. Merci pour le soutien que j'ai depuis La Réunion, j'espère revenir bientôt », confie-t-il au micro d'Antenne Réunion.