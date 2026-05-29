Une star refuse un gros du chèque du RCT pour signer à Toulouse : Voilà la raison !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l'un des meilleurs trois quarts centre du monde, Tommaso Menoncello s'est officiellement engagé avec le Stade Toulousain pour le trois prochaines saisons. Et pourtant, l'international italien avait reçu une plus offre de la part du RC Toulon. Mais il explique ce qui a fait pencher la balance.

Le Stade Toulousain continue de se renforcer en attirant des références mondiales à leur poste. C'est ainsi que les Rouge et Noir ont annoncé la signature de Tommaso Menoncello jusqu'en 2029. Meilleur joueur du Tournoi des VI Nations 2024, avant que Louis Bielle-Biarrey ne réalise le doublé, l'international italien est considéré comme l'un des tous meilleurs trois quarts centre du monde. Mais alors qu'il évoluait à Trévise, Tommaso Menoncello avait également reçu une grosse offre du RC Toulon, qui lui proposait un plus gros salaire. Mais il explique son choix.

Menoncello explique sa signature à Toulouse « Je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'aspect économique. Je pratique ce sport par amour du rugby et parce que je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je suis au meilleur endroit pour y parvenir », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant d'ajouter que « le Stade Toulousain est le plus grand club au monde ! Avec beaucoup de grands joueurs et une forte concurrence. C'est le meilleur choix. Celui qui me fera grandir et me poussera à donner le meilleur de moi-même. »