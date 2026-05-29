Une star refuse un gros du chèque du RCT pour signer à Toulouse : Voilà la raison !

Présenté comme l'un des meilleurs trois quarts centre du monde, Tommaso Menoncello s'est officiellement engagé avec le Stade Toulousain pour le trois prochaines saisons. Et pourtant, l'international italien avait reçu une plus offre de la part du RC Toulon. Mais il explique ce qui a fait pencher la balance.
Le Stade Toulousain continue de se renforcer en attirant des références mondiales à leur poste. C'est ainsi que les Rouge et Noir ont annoncé la signature de Tommaso Menoncello jusqu'en 2029. Meilleur joueur du Tournoi des VI Nations 2024, avant que Louis Bielle-Biarrey ne réalise le doublé, l'international italien est considéré comme l'un des tous meilleurs trois quarts centre du monde. Mais alors qu'il évoluait à Trévise, Tommaso Menoncello avait également reçu une grosse offre du RC Toulon, qui lui proposait un plus gros salaire. Mais il explique son choix.
Menoncello explique sa signature à Toulouse
« Je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'aspect économique. Je pratique ce sport par amour du rugby et parce que je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je suis au meilleur endroit pour y parvenir », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant d'ajouter que « le Stade Toulousain est le plus grand club au monde ! Avec beaucoup de grands joueurs et une forte concurrence. C'est le meilleur choix. Celui qui me fera grandir et me poussera à donner le meilleur de moi-même. »
«Le Stade Toulousain est le plus grand club au monde»
Et alors que ses compatriotes Ange Capuozo (Toulouse) et Juan Ignacio Brex (RCT) auraient pu tenter de faire pencher la balance, Tommaso Menoncello assure qu'il n'a été influencé par personne : « Ce choix est le mien, pas celui des gens que j'ai pu écouter ou consulter... C'est une décision personnelle et personne ne m'a jamais poussé. J'ai également discuté avec des mecs comme Paolo Garbisi, Andrea Masi (entraîneur) et Gianmarco Lucchesi, qui sont tous à Toulon. Ils m'ont expliqué ce qu'est le rugby français, que c'est plus fort que tout dans la ville de Toulon. Gonzalo (Quesada), notre sélectionneur, a aussi été très proche pendant cette période. Il m'a dit que Toulouse et Toulon étaient d'excellents clubs. Cela n'a pas été facile. Cela s'est fait en plusieurs étapes, après plusieurs entretiens. J'ai pris le temps, j'ai réfléchi à ce qui pourrait être la meilleure option pour moi ».