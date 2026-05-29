Stade Toulousain - Romain Ntamack fait une demande spéciale : Une grande première depuis cinq ans !

Considéré comme un élément important du Stade toulousain depuis quelques années maintenant, Romain Ntamack a toutefois souvent été gêné par des pépins physiques qui l’ont éloigné plus ou moins longtemps des terrains. Le demi d’ouverture de 27 ans reste toutefois sur sept titularisations consécutives, une première depuis 5 ans. Et le joueur a avoué que cela résultait d’une demande de sa part.
Que ce soit avec le XV de France ou le Stade toulousain, Romain Ntamack s’est installé comme l’un des meilleurs à son poste. Seulement, le demi d’ouverture de 27 ans a souvent été ennuyé par des pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains plus ou moins longtemps. L’international français a notamment été sujet à de graves blessures. Romain Ntamack reste toutefois sur sept titularisations consécutives avec le Stade toulousain, une première depuis la saison 2021-2022. Le joueur des Rouge-et-Noir a d’ailleurs avoué que cela résultait d’une demande spéciale de sa part.
«C'était un peu ma demande de jouer tant que ça va»
« Depuis ma reprise fin mars, je me sens plutôt bien. J'ai enchaîné les matchs depuis. Tant que ça suit physiquement, c'était un peu mon objectif sur cette fin de saison. J'ai travaillé pour, donc je suis plutôt assez content de tout ce qui a été fait depuis mon retour. C'est sûr qu'on va attaquer les matchs couperets, les matchs de phase finale. Il nous reste deux matchs à jouer, dont une victoire sur les deux pour nous qualifier directement en demi-finale. On travaille dur. Tout n'a pas été parfait sur les dernières semaines, mais on s'est dit beaucoup de choses. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain et jusqu'à la fin de la saison » a d’abord expliqué Romain Ntamack dans un entretien accordé à RMC.
«Je touche du bois pour que ça continue»
« Ça fait du bien d'enchaîner autant. Encore une fois, je me sens bien physiquement. C'était aussi un peu ma demande de jouer tant que ça va, tant que je suis bon, tant que je me sens bien. C'était un peu mon objectif à mon retour de blessure. C'est le cas. Maintenant, je suis assez satisfait aussi de mes performances. Tout suit. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je touche du bois pour que ça continue. En tout cas, j'espère continuer sur ma lancée sur les matchs qui arrivent sur cette fin de saison » a ensuite ajouté le demi d’ouverture du Stade toulousain. Romain Ntamack et ses coéquipiers feront d’ailleurs face à la LOU ce samedi après-midi pour le compte de la 25e journée de Top 14.