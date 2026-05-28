Emmanuel Macron et l’UBB : Encore une histoire, un an après la polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’année dernier, Emmanuel Macron n’avait pas invité les joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles après leur sacre en Champions Cup. De quoi faire parler alors que les footballeurs du PSG avaient été reçus à l’Elysée. Cette année, le Chef de l’État n’a pas oublié Louis Bielle-Biarrey et ses partenaires, mais les Bordelais ont décliné...

Après l’Union Bordeaux-Bègles, vainqueur de sa deuxième Coupe d’Europe consécutive en battant le Leinster, le Paris Saint-Germain va-t-il réaliser le même exploit face à Arsenal ce samedi ? L’année dernière, la formation de Top 14 et le mastodonte de la Ligue 1 avaient tous les deux triomphé sur la scène européenne. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers avaient ainsi été reçus à l’Élysée par Emmanuel Macron, à la différence des joueurs de l’UBB.

L’UBB décline l’invitation d’Emmanuel Macron Cette année, le président de la République a voulu réparer sa bourde en invitant Louis Bielle-Biarrey et ses partenaires deux jours après leur sacre à Bilbao. Mais comme l’explique L’Équipe, l’UBB a décliné la proposition d’Emmanuel Macron pour des raisons logistiques. Après leur victoire, les champions d’Europe ont regagné la Gironde pour célébrer la victoire avec leurs supporters. Des festivités qui ont duré plusieurs jours. « Ces moments sont des moments magiques. (…) Nous allons profiter de tout ça jusqu’à mardi, je ne vais pas vous mentir. Ce sont quand même des moments qu’il ne faut pas galvauder », avait prévenu Matthieu Jalibert.