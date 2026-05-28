Christophe Urios très cash dans le vestiaire de Clermont : «Il attaque le joueur»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Capitaine de l’ASM Clermont, Baptiste Jauneau est revenu sur sa relation avec son entraîneur Christophe Urios dans un entretien accordé à Rugbyrama. Si l’entraîneur de 60 ans n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche, le demi de mêlée apprécie ce franc-parler.

Présent à Clermont depuis 2023 après ses passages à Castres et l’Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios est connu pour son gros caractère. Les Auvergnats doivent donc faire avec le franc-parler de leur entraîneur, ce qui ne déplaît pas à Baptiste Jauneau, satisfait des discussions « toujours saines » avec lui.

« Je n’ai pas du tout peur d’aller voir Christophe, au contraire » « Si les discussions sont frontales ? Elles peuvent l’être mais en tout cas elles sont toujours saines. Peu importe si elles sont frontales, au fond… Tant qu’elles sont franches, on peut se dire les choses, peu importe si ça ne doit pas plaire l’un ou à l’autre, confie le demi de mêlée, interrogé par Midi Olympique. Parfois, je peux aller le voir par rapport à des demandes de l’équipe, ça fait partie de mon rôle aussi. Je n’ai pas du tout peur d’aller voir Christophe, au contraire : je pense qu’il apprécie les gens directs, tout comme moi. Entre nous, ça se passe très bien. Même s’il doit te dire des choses qui ne font pas forcément plaisir, il n’attaque pas la personne, mais le joueur. Il faut être capable de prendre de la hauteur là-dessus. »