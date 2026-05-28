«Nous avons toujours voulu Luis Enrique» : Le PSG a démenti pour Mikel Arteta !

Amadou Diawara

A l'intersaison 2023, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Mais avant de nommer le coach espagnol, le club de la capitale aurait tenté de recruter Mikel Arteta, sans succès. Interrogé l'année dernière, le PSG a balayé cette information, affirmant que Luis Enrique avait toujours été son premier choix.

A la peine lors de sa première saison au PSG, Christophe Galtier n'a pas eu de deuxième chance. En effet, les hautes sphères parisiennes ont décidé de se séparer du technicien français à l'intersaison 2023. Et pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a installé Luis Enrique sur son banc. Mais avant de miser sur le coach espagnol, les dirigeants du club rouge et bleu auraient tenté le coup Mikel Arteta.

Arteta a recalé le PSG au printemps 2023 ? D'après les indiscrétions de L'Equipe, le PSG aurait activé la piste menant à Mikel Arteta au printemps 2023. Toutefois, la direction parisienne n'aurait pas pu lancer les négociations avec l'actuel technicien d'Arsenal. A la suite de simples contacts informels, les Franciliens se sont faits recaler par Mikel Arteta, qui refusait catégoriquement de lâcher les Gunners. Ainsi, le PSG a opté pour Luis Enrique, qui réalise des prouesses sous les couleurs rouge et bleu depuis sa signature. En effet, le coach de 56 ans pourrait offrir une deuxième Ligue des Champions d'affilée à son équipe, qui va affronter Arsenal en finale ce samedi au stade Ferenc-Puskás de Budapest.