«Je pense que ça sera lui» : Le nom du prochain entraîneur de l'OM est balancé dans l'After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir d'Habib Beye ne s'inscrit plus à l'OM après ses quelques mois décevants sur le banc marseillais, le club phocéen cherche un nouvel entraîneur, et tout laisse désormais à penser qu'il s'agira de Bruno Genesio qui a récemment officialisé son départ du LOSC.

La révolution est en marche à l'OM. Le nouveau président Stéphane Richard a confirmé que Grégory Lorenzi serait le successeur de Medhi Benatia pour occuper le poste de directeur sportif : « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures ». Et la première mission de Lorenzi est déjà connue puisqu'il s'agira de dénicher un nouvel entraîneur qui remplacera Habib Beye, poussé au départ après quelques mois très compliqués à l'OM. D'après le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, ce sera bien Bruno Genesio, qui a officiellement quitté le LOSC.

Genesio arrive à l'OM ? « Il y a d’autres noms que Genesio qui circulent à l’OM ? Il y avait Galtier, mais pour des raisons notamment financières, je pense que ça ne se fera pas. Aujourd’hui, je pense que Genesio est vraiment la piste prioritaire. Lorenzi, qui est censé prendre la direction sportive, veut absolument Genesio. Ils se sont vus cette semaine dans le sud de la France. Je pense que ça sera lui », assure-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC.