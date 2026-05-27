Grégory Lorenzi arrive «dans les prochaines heures» : Le futur directeur sportif de l’OM a déjà choisi le remplaçant d’Habib Beye ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le départ de Medhi Benatia, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau directeur sportif. Le club phocéen l’aurait enfin trouvé en la personne de Grégory Lorenzi. L’arrivée de ce dernier à Marseille serait d’ailleurs imminente selon les dires de Stéphane Richard. Et voilà que pour son premier gros chantier, Lorenzi devra trouver le remplaçant d’Habib Beye et il semble avoir une préférence claire.

L’OM va repartir cet été sur un nouveau cycle et cela se fera avec un nouveau directeur sportif. Medhi Benatia ayant quitté ses fonctions, le club phocéen a semble-t-il trouvé celui qui viendra le remplacer. Au cours des derniers jours, on a énormément parlé de l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi à ce poste. Et voilà que ce mercredi, Stéphane Richard, futur président de l’OM, a fait savoir : « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures ».

« Genesio a plusieurs sollicitations » Attendu à l’OM, Grégory Lorenzi a du pain sur la planche, à commencer par le dossier du futur entraîneur. Si Habib Beye est actuellement en poste, il pourrait être remplacer dans les semaines à venir. Bruno Genesio sera-t-il son successeur à Marseille ? Ce mercredi, lors du Super Moscato Show, Fabrice Hawkins a fait savoir dans un premier temps à propos du désormais ex-entraîneur du LOSC : « Genesio a plusieurs sollicitations. L’OM, Monaco et le PFC l’ont contacté. Son CV attire. Monaco se pose des questions sur son entraîneur. Les dirigeants ont pris la température auprès de Genesio, même si la tendance est de voir Pocognoli rester. Le PFC, qui est toujours suspendu à la décision de Kombouaré, a aussi pris des renseignements. Et puis il y a aussi l’OM. Officiellement, l’entraîneur est toujours Habib Beye, fragilisé après la 5ème place en Ligue 1 ».