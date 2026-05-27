Grégory Lorenzi arrive «dans les prochaines heures» : Le futur directeur sportif de l’OM a déjà choisi le remplaçant d’Habib Beye ?

Avec le départ de Medhi Benatia, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau directeur sportif. Le club phocéen l’aurait enfin trouvé en la personne de Grégory Lorenzi. L’arrivée de ce dernier à Marseille serait d’ailleurs imminente selon les dires de Stéphane Richard. Et voilà que pour son premier gros chantier, Lorenzi devra trouver le remplaçant d’Habib Beye et il semble avoir une préférence claire.
L’OM va repartir cet été sur un nouveau cycle et cela se fera avec un nouveau directeur sportif. Medhi Benatia ayant quitté ses fonctions, le club phocéen a semble-t-il trouvé celui qui viendra le remplacer. Au cours des derniers jours, on a énormément parlé de l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi à ce poste. Et voilà que ce mercredi, Stéphane Richard, futur président de l’OM, a fait savoir : « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures ».
« Genesio a plusieurs sollicitations »
Attendu à l’OM, Grégory Lorenzi a du pain sur la planche, à commencer par le dossier du futur entraîneur. Si Habib Beye est actuellement en poste, il pourrait être remplacer dans les semaines à venir. Bruno Genesio sera-t-il son successeur à Marseille ? Ce mercredi, lors du Super Moscato Show, Fabrice Hawkins a fait savoir dans un premier temps à propos du désormais ex-entraîneur du LOSC : « Genesio a plusieurs sollicitations. L’OM, Monaco et le PFC l’ont contacté. Son CV attire. Monaco se pose des questions sur son entraîneur. Les dirigeants ont pris la température auprès de Genesio, même si la tendance est de voir Pocognoli rester. Le PFC, qui est toujours suspendu à la décision de Kombouaré, a aussi pris des renseignements. Et puis il y a aussi l’OM. Officiellement, l’entraîneur est toujours Habib Beye, fragilisé après la 5ème place en Ligue 1 ».
« La priorité de Lorenzi s’appelle Bruno Genesio »
L’OM fait donc partie des clubs intéressés par Bruno Genesio, qui serait la priorité de Grégory Lorenzi pour le poste d’entraineur. En effet, Fabrice Hawkins a ensuite expliqué : « L’arrivée de Lorenzi devrait être officialisée dans les prochaines heures au poste de directeur sportif. La priorité de Lorenzi s’appelle Bruno Genesio, on peut vous le dire. Il y a eu des échanges entre les deux hommes cette semaine. Genesio n’est pas insensible à cet intérêt marseillais ».