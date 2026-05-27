Didier Deschamps de retour à l’OM ? À la recherche d’un entraîneur, Stéphane Richard fait une annonce

Alors qu’il s’apprête à quitter l’équipe de France après quatorze ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps ne ferme aucune porte pour son avenir. Mais un retour à l’OM n’est pas d’actualité pour le sélectionneur tricolore. Face à la presse, Stéphane Richard, nouveau président du club phocéen, a écarté cette possibilité.
On en sait un peu plus sur les changements internes à l’OM. Alors qu’il va prendre officiellement ses fonctions de président le 2 juillet prochain, Stéphane Richard a confirmé ce mercredi l’identité du nouveau directeur sportif. « Le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer, a-t-il indiqué au moment d’être interrogé sur Grégory Lorenzi, placé comme le favori depuis plusieurs jours. Ce sera officialisé dans les prochaines heures ».
Pas de Didier Deschamps à l’OM
Répondant aux questions des journalistes à l’occasion du lancement du club "Who's Who" à Grand Central, siège de BFM Marseille Provence, Stéphane Richard en a profité pour écarter la possibilité d'un retour de Didier Deschamps au poste d'entraîneur, rapporte RMC. Nommé en février, Habib Beye est sur le départ et la direction s’active pour lui trouver un successeur. Bruno Genesio, Christophe Galtier et Adi Hütter seraient visés.
« Je veux rebâtir et reconstruire un club fort »
Stéphane Richard s’est également prononcé sur ses ambitions à la tête de l’OM : « Je veux rebâtir et reconstruire un club fort qui propose un spectacle magnifique à tous ceux qui aiment le foot, à commencer par les supporters pour qu’ils puissent se reconnaître à nouveau dans l’OM. Je veux réparer aussi un peu ces liens. Il y a beaucoup à faire mais pour moi, c’est une mission que je ne veux pas faire tout seul. Il faut que j’aie des gens dans mon entourage, d’où les recrutements qu’il faut faire dans l’immédiat. Je voudrais inscrire un peu ce projet dans la durée et essayer de ramener une forme de calme, de sérieux – ce qui ne veut pas dire que nous sommes ennuyeux – pour que l’OM puisse jouer son rôle de rayonnement de terrière. C’est très important à Marseille et pour que l’OM puisse jouer ce rôle, il faut qu’il soit fort et solide ».