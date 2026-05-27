Didier Deschamps de retour à l’OM ? À la recherche d’un entraîneur, Stéphane Richard fait une annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il s’apprête à quitter l’équipe de France après quatorze ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps ne ferme aucune porte pour son avenir. Mais un retour à l’OM n’est pas d’actualité pour le sélectionneur tricolore. Face à la presse, Stéphane Richard, nouveau président du club phocéen, a écarté cette possibilité.

On en sait un peu plus sur les changements internes à l’OM. Alors qu’il va prendre officiellement ses fonctions de président le 2 juillet prochain, Stéphane Richard a confirmé ce mercredi l’identité du nouveau directeur sportif. « Le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer, a-t-il indiqué au moment d’être interrogé sur Grégory Lorenzi, placé comme le favori depuis plusieurs jours. Ce sera officialisé dans les prochaines heures ».

Pas de Didier Deschamps à l’OM Répondant aux questions des journalistes à l’occasion du lancement du club "Who's Who" à Grand Central, siège de BFM Marseille Provence, Stéphane Richard en a profité pour écarter la possibilité d'un retour de Didier Deschamps au poste d'entraîneur, rapporte RMC. Nommé en février, Habib Beye est sur le départ et la direction s’active pour lui trouver un successeur. Bruno Genesio, Christophe Galtier et Adi Hütter seraient visés.