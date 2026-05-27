«Le roi qui tombe de son donjon», Kylian Mbappé clashé par le rappeur Rohff au sujet du PSG !

Parti du PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé n’a pas encore remporté de trophée majeur avec le Real Madrid tandis que son ancien club vise une deuxième Ligue des champions de suite face à Arsenal ce samedi (18h). Pour le rappeur Rohff, impossible de dissocier ces deux éléments.
Comme tous les supporters du PSG, Rohff attend impatiemment la finale de la Ligue des champions voyant son club de cœur affronter Arsenal (18h). Le rappeur croit fermement à un second sacre des hommes de Luis Enrique, au point de sortir un morceau intitulé "Paris deux étoiles" ce vendredi, à la veille du choc. Pour l’occasion, Rohff a accordé un entretien à RMC.
« La douche de lumière n’est plus sur Kylian Mbappé, c’est l’équipe la star »
Et le supporter du PSG a eu l’occasion de se prononcer sur Kylian Mbappé, parti à l’été 2024, un an avant la victoire en Ligue des champions. « Si son départ a été un élément important de la réussite actuelle ? Tu m’étonnes. La douche de lumière n’est plus sur lui. C’est l’équipe, la star. C’est plus intéressant d’avoir autant de joueur qui marquent des buts plutôt qu’un seul qui va faire ses stats au détriment de l’équipe », savoure le rappeur.
« Ça doit lui faire tout drôle »
« Ça doit lui faire tout drôle. C’est dur de se sentir roi et de tomber comme ça de ton donjon. Il va se dire: ‘Finalement, je ne suis pas le génie que je pensais être’, poursuit Rohff. Ok, tu marques tes buts, c’est bien d’un point de vue personnel, c’est cool, mais tu es dans une équipe. Si tu marques des buts et que ton équipe ne soulève pas de coupe, je ne vois pas l’intérêt. C’est bien, c’est une leçon de vie pour lui. Si on a la deuxième étoile, il va sourire jaune. Je pense qu’il sera content au fond de lui, parce qu’il est de Paris et c’est quand même son équipe de cœur. Et il reste le meilleur buteur de l’histoire du club. Mas il a d’autres choses à apprendre. Il doit comprendre qu’être meilleur buteur, ce n’est pas suffisant. Regarde Dembélé, il est discipliné, humble, il ne se la raconte pas. Il joue pour l’équipe. Il est altruiste dans son jeu. Il saisit toutes les occasions. Mais sa conduite en dehors du terrain, on voit que c’est un gars intègre dans son équipe, on ne le sent pas nombriliste. »