«Le roi qui tombe de son donjon», Kylian Mbappé clashé par le rappeur Rohff au sujet du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti du PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé n’a pas encore remporté de trophée majeur avec le Real Madrid tandis que son ancien club vise une deuxième Ligue des champions de suite face à Arsenal ce samedi (18h). Pour le rappeur Rohff, impossible de dissocier ces deux éléments.

Comme tous les supporters du PSG, Rohff attend impatiemment la finale de la Ligue des champions voyant son club de cœur affronter Arsenal (18h). Le rappeur croit fermement à un second sacre des hommes de Luis Enrique, au point de sortir un morceau intitulé "Paris deux étoiles" ce vendredi, à la veille du choc. Pour l’occasion, Rohff a accordé un entretien à RMC.

« La douche de lumière n’est plus sur Kylian Mbappé, c’est l’équipe la star » Et le supporter du PSG a eu l’occasion de se prononcer sur Kylian Mbappé, parti à l’été 2024, un an avant la victoire en Ligue des champions. « Si son départ a été un élément important de la réussite actuelle ? Tu m’étonnes. La douche de lumière n’est plus sur lui. C’est l’équipe, la star. C’est plus intéressant d’avoir autant de joueur qui marquent des buts plutôt qu’un seul qui va faire ses stats au détriment de l’équipe », savoure le rappeur.