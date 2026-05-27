PSG - Le transfert qui a tout changé pour Presnel Kimpembe : Il raconte tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Véritable enfant du club, Presnel Kimpembe a connu toutes les galères de l'ère QSI avec le PSG. Mais il a toutefois terminé sur une magnifique note avec la victoire en Ligue des champions. D'ailleurs, le Titi raconte qu'avec le transfert de Willian Pacho, il a rapidement compris que cela sentait la fin pour lui.

En 2024, le PSG décide de lâcher 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Le chois est clair, l'international équatorien débarque à Paris pour former la charnière centrale avec Marquinhos. Une recrue qui a forcément eu un impact sur Presnel Kimpembe, lui aussi axial gaucher. D'ailleurs, le Titi parisien, qui évolue désormais au Qatar est revenu sur le moment où Luis Enrique lui a annoncé qu'il recruterait un joueur à son poste.

Pacho a poussé au départ Kimpembe « Déchirement, non. Non, parce que j’étais sur la fin. Je me suis toujours donné les moyens de pouvoir réussir et de pouvoir atteindre mes objectifs. La situation était plus compliquée, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir travailler, d'essayer de revenir au meilleur niveau et au meilleur moment. L'histoire est quand même complètement dingue avec cette victoire en Ligue des champions pour finir. J'aurais préféré partir sur une victoire en étant un vrai acteur sur le terrain. Mais la meilleure façon de remercier tout le monde, c’était de partir avec ce trophée-là en poche », raconte-t-il dans une interview accordée à Eurosport.