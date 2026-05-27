Mercato - Vinicius Jr annonce la couleur pour son avenir au Real Madrid : «Je veux rester ici toute ma vie»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid ne se trouve pas dans une phase positive sportivement parlant. Aucun trophée glané au fil de la saison qui s’est terminée samedi dernier par une victoire anecdotique face à l’Athletic Bilbao (4-2) en Liga. Place à la Coupe du monde et au mercato, un été de tous les changements pour Vinicius Jr ? Il a vendu la mèche en interview pour Caze TV.

Saison blanche pour Vinicius Jr au Real Madrid. Ce qui est rarement arrivé depuis sa signature à la Casa Blanca en 2018. Hormis l’année 2019 et 2021, le Brésilien est toujours parvenu à célébrer au moins un trophée par saison. A ce jour, il compte trois Liga, une Copa del Rey, trois Supercoupe d’Espagne, deux Ligues des champions, deux Supercoupe de l’UEFA, deux Coupes du monde des clubs et une Coupe intercontinentale. Rien que ça. Lors de cet exercice 2025/2026, le Real Madrid est totalement passé au travers.

«Nous avons beaucoup de choses à discuter avec Madrid» En parallèle, son engagement contractuel expirera le 30 juin 2027 avec le Real Madrid. Ce qui signifie que ce mercato estival qui arrive est l’ultime chance du comité directeur du club merengue de le vendre afin d’éviter un départ libre de tout contrat de la star brésilienne deuxième du Ballon d’or 2024. Qu’en pense-t-elle ? En interview pour Caze TV, Vinicius Jr s’est montré clair sur la suite des opérations dans ce feuilleton. « Je ne suis pas pressé de renouveler mon contrat. Mon contrat court jusqu’en 2027. Donc, d’ici là, nous avons beaucoup de choses à discuter avec Madrid, et Madrid a beaucoup de choses à discuter avec nous. Madrid est serein, je suis serein. Le président me fait confiance, et je lui fais confiance ».