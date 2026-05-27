Même Antoine Dupont ne l'a pas fait : L'exploit historique signé Louis Bielle-Biarrey

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur du Tournoi des Six Nations et élu meilleur joueur de la compétition, Louis Bielle-Biarrey a récidivé avec l’Union Bordeaux-Bègle en remportant la Champions Cup, tout en étant récompensé individuellement pour ses prestations. L’international tricolore signe un exploit historique que même Antoine Dupont n’avait pas réalisé.

Où va s’arrêter l’Union Bordeaux-Bègle ? Pour la deuxième année consécutive, la bande à Yannick Bru a décroché la Champions Cup en l’emportant contre les Irlandais du Leinster ce samedi (41-19), grâce notamment à Louis Bielle-Biarrey, encore impressionnant et auteur d’un doublé. Au total, l’international français a inscrit 10 des 50 essais inscrits par l’UBB dans la compétition, l’amenant logiquement à être élu meilleur joueur de la Champions Cup.

Louis Bielle-Biarrey dans l’histoire Et avec cette distinction, Louis Bielle-Biarrey entre dans l’histoire puisqu’il devient le premier joueur à décrocher ce titre après avoir également été élu meilleur joueur du Tournoi des Six Nations grâce à ses neuf essais inscrits durant l’édition 2026. Après le sacre européen de l’UBB, Yannick Bru était dithyrambique au sujet de son crack. « Là où il nous étonne, c'est sa capacité à écouter les conseils et à les mettre en application et à travailler. On est passé d'un Louis Bielle-Biarrey ultra talentueux à un Louis Bielle-Biarrey qui est efficace sur la zone de rucks, qui travaille au sol et qui gagne ses duels aériens. Si on regarde son cheminement depuis deux ans, c'est vraiment la marque des champions. Louis, c'est une éponge, saluait le manager auprès de RMC. Il écoute, il travaille, il met en application et il progresse. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas perdu un duel aérien. On savait que Gibson-Park allait nous arroser. Et quand il les a bafouillés, on a gagné les rebonds au sol. C'est toujours difficile de sortir un mec d'une performance collective parce que je crois qu'on a gagné 3-4 rebonds sur ces duels aériens. C'était hyper important. Les joueurs avaient décidé d'aider Louis dans cette zone-là. Pour revenir à Louis, il va très vite, il est intelligent, il est beau gosse, il est diplômé, il a un double projet et il va finir ministre des sports (rires) ».