Transferts : Après Louis Bielle-Biarrey, l’UBB tient son nouveau phénomène ?

Pierrick Levallet

Et si le nouveau phénomène du rugby français se nommait Louis Bielle-Biarrey ? L’ailier de 22 ans fait le bonheur du XV de France et de l’UBB. Le club bordelais n’hésite toutefois pas à recruter d’autres jeunes joueurs pour prévoir l’avenir. Et dans cette optique, les dirigeants girondins semblent avoir trouvé leur nouveau prodige avec un certain Hugo Avogadro.

Depuis quelques temps maintenant, Louis Bielle-Biarrey fait le bonheur du XV de France et de l’UBB. L’ailier de 22 ans ne cesse d’impressionner son monde, que ce soit sous les ordres de Fabien Galthié ou de Yannick Bru. Le club bordelais entendrait toutefois prévoir l’avenir. Et dans cette optique, les dirigeants girondins auraient mis la main sur leur nouveau phénomène.

L'UBB a signé un nouvel ailier ? D’après les informations de Sud Ouest, l’UBB aurait bouclé le transfert d’Hugo Avogadro. Grand espoir du FC Grenoble en Pro D2, l’ailier de 19 ans se serait engagé pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2029. L’international U20 français est considéré comme l’un des plus gros potentiels de la génération 2007. Hugo Avogadro a même également été convoqué pour un tournoi avec l’équipe de France de rugby à 7. L’UBB semble ainsi avoir mis la main sur un nouveau phénomène, qui pourrait marcher dans les pas de Louis Bielle-Biarrey, lui aussi arrivé chez les Unionistes en provenance de Grenoble.